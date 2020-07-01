В Югре определены обладатели премии им. И.Н. Шесталова

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Их имена озвучила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания правительства автономного округа.
«За вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера в 2020 году предлагается присудить премию взрослому хантыйскому фольклорному коллективу «Ас нэ» («Обская женщина») из деревни Теги Березовского района, руководителю клубного формирования «Окружная школа Медвежьих игрищ» Тимофею Алексеевичу Молданову из Ханты-Мансийска и учителю родного языка Ларьякской средней школы Нижневартовского района Марине Александровне Прасиной. Поздравляем лауреатов! Желаем новых успехов», - сказала глава региона.
Напомним, премия правительства Ханты-Мансийского автономного округа им. Ивана Николаевича Шесталова учреждена в 2012 году. Ежегодно присуждается 2 премии для физических лиц в размере 75 тысяч рублей каждая, 1 премия для коллективов в размере 200 тысяч рублей.
В год 90-летия Югры свой вклад в сохранение и развитие родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера, который получил общественное признание на российском и (или) международном уровне, представили 25 кандидатов, из них – 12 авторских коллективов и 13 физических лиц.
Фольклорный коллектив «Ас нэ» основан в 1980 году. В течение 40 лет коллектив пропагандирует хантыйскую культуру, фольклор и язык. В репертуаре – индивидуальные песни, танцы, сценки из медвежьих игрищ. В 2016 году на III межрегиональном фестивале финно-угорских фольклорных коллективов «Живущие по солнцу» «Ас нэ» получил Гран-при фестиваля.
Тимофей Молданов является руководителем окружной школы Медвежьих игрищ. Этот проект направлен на координацию деятельности в области сохранения, развития и популяризации празднично-обрядовой культуры. Признан мастером фольклора коренных малочисленных народов ХМАО – Югры.
Общий стаж непрерывной педагогической работы Марины Прасиной – 31 год. Она является автором учебных и методических пособий для учителей и учащихся Нижневартовского района, изучающих хантыйский язык (ваховский диалект). Победитель конкурса «Учитель года – 2015, занесена в международную энциклопедию «Лучшие в образовании» в номинации «Педагогическая слава», а также в номинации «Национальная гордость Российской Федерации». Ее ученики – неоднократные призеры районных и окружных олимпиад по родному языку, получатели грантов губернатора Югры для школьников и студентов, изучающих языки обских угров.
Информация департамента общественных и внешних связей Югры