Голосование по поправкам в Конституцию РФ

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Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Фото://www.gosrf.ru/Фото://www.gosrf.ru/
Фото://www.gosrf.ru/

1 июля 2020 года по всей территории России пройдёт Общероссийское голосование по поправкам изменений  в Конституцию Российской Федерации.

В автономном округе право принять участие в голосовании имеют 1,13 млн избирателей. Для жителей региона подготовили 714 избирательных участков. А за легитимностью голосования и правопорядком будут следить 4 700 наблюдателей.

Опять же в связи с коронавирусной ситуацией внесены новые правила для проведения дня голосования. ЦИК России совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учётом эпидемиологической обстановки в каждом регионе. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения голосования, граждане могут проголосовать досрочно с 25 июня по 1 июля. При этом каждый россиянин может выбрать для себя любое удобное время и место для голосования. Вы можете находиться и на дачном участке или прийти в другой участок, не соответствующей вашей прописке. Но прежде вам нужно подать заявку через  госуслуги, в МФЦ или заранее подать заявление на территориальном участке. И ваше участие в голосование пройдёт по опции «Мобильный избиратель».

Также, как заявил председатель региональной избирательной комиссии Денис Корнеев, в Югре в труднодоступных районах началось уже досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ.  Голосование в труднодоступных и отдалённых поселениях и стойбищах в автономном округе началось десятого июня. Людей облетают на вертолетах, добираются по воде. По словам наблюдательной комиссии, избиратели на местах знают всё о поправках в Конституцию РФ по информационным плакатам, слушают новости.

 По состоянию на 16 июня свой выбор сделали 1 628 человек, из которых 156 ханты и манси.

Граждане Югры, 1 июля 2020 ждём на избирательных участках, либо можете проголосовать по месту нахождения по опции «Мобильный избиратель». Этот день для россиян объявлен выходным днём.

По сводкам Избиркома Югры материал подготовила Тамара Мерова

Конституция нєпек пӑта пирєсты вєр оӆӑӊӑн
Фото://www.gosrf.ru/Фото://www.gosrf.ru/
Фото://www.gosrf.ru/
Нпак тратаӈкве патв
Фото://www.gosrf.ru/Фото://www.gosrf.ru/
Фото://www.gosrf.ru/

йттур тпос выл хталт Россия янытыл РФ Конституция мгыс нпак тратан тла враве ос пуссын мир тув ялуӈкве ввавет. Тот мхум Конституция нпакыт тва потыр охсат мт щирыл пнтуӈкве ксащгыт ман ти, ты вылтыт китыглавет.

Югравт 1,13 млн лумхлас прияӈкве ӯравет тах. Ос тн мгсыланыл 714  приян колыт плыг-пӯнсавет ос тот 4 стыра 700 лумхлас рӯпитаӈкве патгыт. Ань мхум коронавирус гмыл ул вос ххтувсыт, Роспотребнадзор плыл св мхум акван-атхатнэ колыт с уральтавет. Тувыл тн прияп йильпи щирыл щпитасаныл. Ань хтпа та колн ат ке мины, тв лӯпта тпос 25 щисланыл йттур тпос выл хтал мус ты урыл госуслуги лпсэт лтыӈ вос хӯлты. Тот ищхӣпыӈ ут хосыт ксыӈ хтпа хотты хталт прияӈкве врми ман хт таӈхи - тав такви лпсэт ювле лтыӈ вос хансы. Хт дачат ке ӯщлахты, тувыл юн ат ке лгыт, мт адрес щирыл лмыгтасыт ке, ос тув лтыӈ вос хӯлтгыт. Тан «Мобильный избиратель» нампа тлан вравет ос ищхӣпыӈ ут хосыт прияӈкве хансавет.

Округувт прияп мгыс пуӈктотнэ хум Денис Корнеев лвыс, лӈх тл хультум мхум палт тн лнэ мнь пвлытн ман стойбищан комиссияныл вертолётыл тув яласаӈкве патсыт. Тох лӯпта тпос лов щисланыл хтхуйплов щисла мус 1 стыра 627 хтпа приямыт. Тн халанылт 156 сосса мхум лсыт. Мнь пвлытын ёхталам мхум ты прияп вылтыт пуссын матыр-ти вгыт. Лххалыт ищхӣпыӈ ут хосыт ловиньтгыт ос свсыр ханищтан нпакыл щпитавет, тот хурит сунсгыт ос тувыл матыр-ти тра-паттгыт.

Юграт олнэ мхум, нн ойттур тпос выл хталыт прияӈкве ӯравн!                                                    

Тамара Мерова

Пт, 06/19/2020 - 16:37

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