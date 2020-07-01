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1 июля 2020 года по всей территории России пройдёт Общероссийское голосование по поправкам изменений в Конституцию Российской Федерации.
В автономном округе право принять участие в голосовании имеют 1,13 млн избирателей. Для жителей региона подготовили 714 избирательных участков. А за легитимностью голосования и правопорядком будут следить 4 700 наблюдателей.
Опять же в связи с коронавирусной ситуацией внесены новые правила для проведения дня голосования. ЦИК России совместно с Роспотребнадзором разработали рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учётом эпидемиологической обстановки в каждом регионе. Согласно утверждённому ЦИК порядку проведения голосования, граждане могут проголосовать досрочно с 25 июня по 1 июля. При этом каждый россиянин может выбрать для себя любое удобное время и место для голосования. Вы можете находиться и на дачном участке или прийти в другой участок, не соответствующей вашей прописке. Но прежде вам нужно подать заявку через госуслуги, в МФЦ или заранее подать заявление на территориальном участке. И ваше участие в голосование пройдёт по опции «Мобильный избиратель».
Также, как заявил председатель региональной избирательной комиссии Денис Корнеев, в Югре в труднодоступных районах началось уже досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Голосование в труднодоступных и отдалённых поселениях и стойбищах в автономном округе началось десятого июня. Людей облетают на вертолетах, добираются по воде. По словам наблюдательной комиссии, избиратели на местах знают всё о поправках в Конституцию РФ по информационным плакатам, слушают новости.
По состоянию на 16 июня свой выбор сделали 1 628 человек, из которых 156 ханты и манси.
Граждане Югры, 1 июля 2020 ждём на избирательных участках, либо можете проголосовать по месту нахождения по опции «Мобильный избиратель». Этот день для россиян объявлен выходным днём.
По сводкам Избиркома Югры материал подготовила Тамара Мерова
йттур тпос выл хталт Россия янытыл РФ Конституция мгыс нпак тратан тла враве ос пуссын мир тув ялуӈкве ввавет. Тот мхум Конституция нпакыт тва потыр охсат мт щирыл пнтуӈкве ксащгыт ман ти, ты вылтыт китыглавет.
Югравт 1,13 млн лумхлас прияӈкве ӯравет тах. Ос тн мгсыланыл 714 приян колыт плыг-пӯнсавет ос тот 4 стыра 700 лумхлас рӯпитаӈкве патгыт. Ань мхум коронавирус гмыл ул вос ххтувсыт, Роспотребнадзор плыл св мхум акван-атхатнэ колыт с уральтавет. Тувыл тн прияп йильпи щирыл щпитасаныл. Ань хтпа та колн ат ке мины, тв лӯпта тпос 25 щисланыл йттур тпос выл хтал мус ты урыл госуслуги лпсэт лтыӈ вос хӯлты. Тот ищхӣпыӈ ут хосыт ксыӈ хтпа хотты хталт прияӈкве врми ман хт таӈхи - тав такви лпсэт ювле лтыӈ вос хансы. Хт дачат ке ӯщлахты, тувыл юн ат ке лгыт, мт адрес щирыл лмыгтасыт ке, ос тув лтыӈ вос хӯлтгыт. Тан «Мобильный избиратель» нампа тлан вравет ос ищхӣпыӈ ут хосыт прияӈкве хансавет.
Округувт прияп мгыс пуӈктотнэ хум Денис Корнеев лвыс, лӈх тл хультум мхум палт тн лнэ мнь пвлытн ман стойбищан комиссияныл вертолётыл тув яласаӈкве патсыт. Тох лӯпта тпос лов щисланыл хтхуйплов щисла мус 1 стыра 627 хтпа приямыт. Тн халанылт 156 сосса мхум лсыт. Мнь пвлытын ёхталам мхум ты прияп вылтыт пуссын матыр-ти вгыт. Лххалыт ищхӣпыӈ ут хосыт ловиньтгыт ос свсыр ханищтан нпакыл щпитавет, тот хурит сунсгыт ос тувыл матыр-ти тра-паттгыт.
Юграт олнэ мхум, нн ойттур тпос выл хталыт прияӈкве ӯравн!
Тамара Мерова