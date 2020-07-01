Региональный перечень профессий дополнят новыми специальностями

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В соответствии с окружным законом «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера», принятого в 2018 году, студенты из числа народов ханты, манси и ненцев получают компенсацию за обучение согласно региональному перечню профессий. Все они связаны с осуществлением традиционных видов хозяйственной деятельности, с развитием самобытной культуры и языков коренных малочисленных народов Севера.
В региональный перечень включены 97 специальностей и профессий. В документ входят 22 специальности среднего профессионального образования, 55 направлений по программе подготовки высшего образования – «бакалавриата», 10 направлений по перечню специальностей высшего образования – «специалитета». Кроме этого, в перечень включены 10 направлений высшего образования по программам подготовки научно-педагогических кадров.
Как рассказала начальник отдела непрерывного образования коренных малочисленных народов Севера окружного департамента образования и молодёжной политики Югры Надежда Костылева, в настоящее время в региональный перечень профессий планируется включить две новые специальности – это «Архитектура», «Специальное (дефектологическое) образование».
Также она сообщила, что среди выпускников 2019 года наиболее популярными стали такие специальности, как «Образование и педагогические науки», «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Юриспруденция».
В соответствии с региональным перечнем студенты, обучающиеся в вузах на очной форме обучения, могут получить компенсацию за оплату обучения в размере – 100 000 рублей за учебный год, обучающиеся очной формы обучения в профессиональных образовательных организациях – 50 000 рублей за учебный год. Также компенсация полагается студентам очно-заочной формы и заочной формы обучения. Данные меры господдержки имеют заявительный характер. За пять месяцев этого года компенсационные выплаты получили 492 человека. В целом на 2020 год на эти цели направят более 40 миллионов рублей.
Кроме этого, выпускники школ могут подать документы на целевое обучение. В этом году подготовку кадров будут вести Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена по направлению «Педагогическое образование» и Югорский государственный университет по направлению «Профессиональное обучение (по отраслям)».
Стоит отметить, в текущем году в Югре более 700 ребят из числа коренных малочисленных народов Югры окончили 9 классов, аттестат о среднем образовании получили более 300 человек.
Людмила Теткина
Югра мўвн ӑшкола етшуптум шуши ёх эвет па пухӑт кєша нємасыя еӆӆы вәнӆтыйӆты нєпек ӆэщӑтман вәӆ. Щи ут унтасн няврємӑт вәнт кәртӑтн, ай вошӑтн мосты вєрӑта вәнӆтыйӆты пӑкӆӑт.
Вантэ, «Региональный перечень профессий» нємуп нєпек щирн шуши мир эвет па пухӑт еӆӆы вәнӆтыйӆӆӑт. Ӆыв увӑс мир йис вәӆупсы щирӑт, хӑнтэт, вухаӆьт, юрнӑт тӑюм катра ӆәмӑтсухӑт муй иты ёнтман вәӆӆӑт, щи вєрӑт әхтыйн вән нєпекӑӊа йиты вєритӆӑт. Щи тумпи рәт ясӑӊ вєрӑта вәнӆтӑӆыйт. Щӑӆта нын вәнт кәртӑн вәӆӆӑты ки, па мӑта вєрн нєпекӑӊ хуят мосӆ ки, тӑм ут посн няврємӆӑн щи вєра вәнӆтӑты рӑхӆ. Иса тӑм нєпек посн 97 арат арсыр вєрӑта хӑнты, вухаӆь па юрн эвет, пухӑт вәнӆтыйӆты пӑкӆӑт. Щи кўтн 22 ут средне-профессиональной образование щирн, 55 вєра вәнӆтыйӆты рӑхӆ высшей образование щирн, 10 ут щирн вән нєпекӑӊа няврємӑт йиӆӑт. Щи тумпи наука вєрӑта вәнӆтыйӆты пищ вәӆ.
Ӑшкола етшуптӑты шуши мир няврємӑт мєт мосман ай тохтурӑта, эвет, пухӑт вәнӆтӑты ёха па юриспруденция вєра мӑнӆӑт. Ёмвош округ вәнӆтыйӆты вєрӑт тәты департамент хуща рәпитты хуятӑт Югра мўв ӑшколайтн шуши мир айӆат хуятӑта кашӑӊ оӆ путӑртӆӑт, муйсӑр вєрӑта еӆӆы вән нєпек ёша павӑтты пӑкӆӑт. Тӑм нєпек ин йиӆпатты питса, щиты «Архитектура» па «Специальное (дефектологическое) образование» вєрӊӑна хӑнты, вухаӆь па юрн няврємӑт вәнӆтыйӆты пищ тӑйӆӑт.
Ас нопӑтты тыӆӑщ 2020-мит оӆн вәнӆтыйӆты вєрӑт тәты тӑхи нєпекӑт щирн 492 айӆат ёх тӑм нєпек посн нётӆайт. Щӑӆта 2020-мит оӆн нӆъяӊ миллион арат шойт вух хӑнты, вухаӆь па юрн эвет, пухӑт вәнӆтӑты вєра єсӑӆӆа. Тӑм вухӑт имухты няврємӑта ӑн мӑӆыйт. Мєт сыры Ёмвош округ вәнӆтыйӆты вєрӑт тәты департамент пиӆа кашащты нєпек хӑншты мосӆ. Щи нєпек посн ӛхӑт вән нєпекӑӊа йиты ёха Югра мўвн хәӆум оӆ мӑр рәпитты мосӆ. Щӑӆта вәнӆтыйӆты тын нын сухуптатӑн пийн нына веӆщи щи вухӑт июхӆы мӑӆыйт, тӑмиты:
- очной щирн вән нєпека вәнӆтыйӆты няврємӑта и оӆ мӑр июхӆы 100 щурӑс арат шойт вух мӑӆы;
- заочной щирн вән нєпека вәнӆтыйӆты ёха июхӆы и оӆ мӑр 50 щурӑс арат шойт вух катӆуптӑӆы;
- очной щирн профессиональной образовательной тӑхийн вәнӆтыйӆты хуятӑта июхӆы 50 щурӑс арат шойт вух мӑӆы;
- заочной щирн профессиональной образовательной тӑхийн вәнӆтыйӆты айӆат ёха 25 щурӑс арат шойт вух сухуптӑӆы;
- очно-заочной щирн вән нєпека вәнӆтыйӆты хуятӑта и оӆ мӑр пӑта июхӆы 50 щурӑс арат шойт вух мӑӆы;
- очно-заочной щирн профессиональной образовательной тӑхийн вәнӆтыйӆты хӑннєхәйта оӆ мӑр вәнӆтыйӆты пӑта 25 щурӑс арат шойт вух сухуптӑӆы.
Тӑм вєр вәйман тӑяӆн, вәнӆтыйӆты пӑта вух сухуптӑӆы тәп щи хоттєӆ ёха, мӑта хуятӑт шимӆ тыӆӑщ вух ёша павӑтӆӑт.
«Региональный перечень профессий» нємуп нєпек тӑта: depobr-molod.admhmao.ru сайт хуща вантты рӑхӆ.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ульяна Данило