Губернатор Югры с волонтёрами Победы возложила цветы к Вечному огню

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Сегодня 22 июня глава региона Наталья Комарова совместно с волонтёрами возложила цветы к Вечному огню у мемориалы Славы в Парке Победы в Ханты-Мансийске. В акции также приняли участие глава города Максим Ряшин, начальник УМВД по Югре Василий Романица и другие.
22 июня – день памяти и скорби. 79 лет назад началась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества, за четыре года сражений Советский Союз понес колоссальные потери, по разным данным на полях сражений погибли более 20 млн советских солдат.
В годы войны в Югре были мобилизованы 17 890 человек, из них около 430 представителей коренных малочисленных народов Севера. С войны не вернулись более 12 тысяч югорских солдат.
После минуты молчания Наталья Комарова с волонтёром Победы возложила цветы к Вечному огню.
Нужно отметить, что мероприятие проходило строго с соблюдением всех норм социальной безопасности, принятых в Югре в связи с нераспространением новой короновирусной инфекции.
Николай МЕРОВ
Округ кӯщай н Наталья Комарова Ханты-Мансийск ӯс кант нйт акваг тнэ мт хорамыӈ лӯптат пиныс, яныг хнтыт порсум мхум кстысанэ. Ты врмальн Ханты-Мансийск ӯс кӯщай Максим Ряшин, округ полиция кӯщай Василий Романица ос мирн нтмил врнэ мньлат хтпат ёхталасыт.
Лӯпта тпос 22 хталэ - яныг хнт порат порсум мхум номылматыглан хтал. Та пилыщмаӈ нак вылтахтам псныл ань 79 тлэ твлыс. Тнт мхманув мв нила тл вуянтасаныл, хус млн. арыгтем лумхлас порсыс. Ты щар трвитыӈ хнтлын нак лыс.
Войнан Югра мныл пуссын аквъёт 17 стыра 890 хтпа хнтлуӈкве тотвсыт. Тыгыл 430 лумхлас – ты сосса мхум лсыт. Ты войнаныл китхуйплов стыра арыгтем хтпа юв ат ёхтыс. Тн хотты мт акваг та хультсыт. Мн тнаныл акваг номуӈкве патыянув.
Ань порсум мхум кстыглым порат Наталья Комарова акв кӯм астал ллис. Тувыл Победа волонтёр мньлат пыг ёт хвтас прт тармыл хорамыӈ лӯптат пинсыг.
Ань ты накт м янытыл хащтл гм мтыс. Тыимгыс тув атхатыглам хтпат нёланыл ос сӯпаныл трыл лап-пантым щсаныл ос пссал масхатым лсыт, тнки халанылт лыннув лльсыт. Тох ӯргалахтым хщтл гм мт хтпан ат хӈхи.
Николай МЕРОВ