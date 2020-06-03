Губернатор Югры с волонтёрами Победы возложила цветы к Вечному огню

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Губернатор Югры с волонтёрами Победы возложила цветы к Вечному огню

Сегодня 22 июня глава региона Наталья Комарова совместно с волонтёрами возложила цветы к Вечному огню у мемориалы Славы в Парке Победы в Ханты-Мансийске. В акции также приняли участие глава города Максим Ряшин, начальник УМВД по Югре Василий Романица и другие.

22 июня – день памяти и скорби. 79 лет назад началась самая страшная и кровопролитная война в истории человечества, за четыре года сражений Советский Союз понес колоссальные потери, по разным данным на полях сражений погибли более 20 млн советских солдат.

В годы войны в Югре были мобилизованы 17 890 человек, из них около 430 представителей коренных малочисленных народов Севера. С войны не вернулись более 12 тысяч югорских солдат.

  

После минуты молчания Наталья Комарова с волонтёром Победы возложила цветы к Вечному огню.

Нужно отметить, что мероприятие проходило строго с соблюдением всех норм социальной безопасности, принятых в Югре в связи с нераспространением новой короновирусной инфекции.

 

Николай МЕРОВ

Губернатор Югры с волонтёрами Победы возложила цветы к Вечному огню
Округ кӯщай н яныг хнтыт порсум мхум кстысанэ

Округ кӯщай н Наталья Комарова Ханты-Мансийск ӯс кант нйт акваг тнэ мт хорамыӈ лӯптат пиныс, яныг хнтыт порсум мхум кстысанэ. Ты врмальн Ханты-Мансийск ӯс кӯщай Максим Ряшин, округ полиция кӯщай Василий Романица ос мирн нтмил врнэ мньлат хтпат ёхталасыт.

 

Лӯпта тпос 22 хталэ - яныг хнт порат порсум мхум номылматыглан хтал. Та пилыщмаӈ нак вылтахтам псныл ань 79 тлэ твлыс. Тнт мхманув мв нила тл вуянтасаныл, хус млн. арыгтем лумхлас порсыс. Ты щар трвитыӈ хнтлын нак лыс.

   

 

Войнан Югра мныл пуссын аквъёт 17 стыра 890 хтпа хнтлуӈкве тотвсыт. Тыгыл 430 лумхлас – ты сосса мхум лсыт. Ты войнаныл китхуйплов стыра арыгтем хтпа юв ат ёхтыс. Тн хотты мт акваг та хультсыт. Мн тнаныл акваг номуӈкве патыянув.

Ань порсум мхум кстыглым порат Наталья Комарова акв кӯм астал ллис. Тувыл Победа волонтёр мньлат пыг ёт хвтас прт тармыл хорамыӈ лӯптат пинсыг.

 

Ань ты накт м янытыл хащтл гм мтыс. Тыимгыс тув атхатыглам хтпат нёланыл ос сӯпаныл трыл лап-пантым щсаныл ос пссал масхатым лсыт, тнки халанылт лыннув лльсыт. Тох ӯргалахтым хщтл гм мт хтпан ат хӈхи.

 

Николай МЕРОВ

Пнд, 06/22/2020 - 16:39

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