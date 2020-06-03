Режим обязательной самоизоляции граждан в Югре продлен до 30 июня включительно

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Такое решение принято губернатором Югры и закреплено постановлением № 79 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», которое Наталья Комарова подписала накануне.
Также документом продляется приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме, в том числе оказания медицинской помощи маломобильным гражданам в неотложной форме на дому; тренировочного процесса (оказание спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг населению, в том числе лицам, проходящим спортивную подготовку); деятельности детских игровых комнат, иных развлекательных центров для детей, в том числе находящихся на территории торговых развлекательных центров; деятельности СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина; работы ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, доставки заказов, а также столовых, буфетов, кафе, и иных организаций питания, осуществляющих организацию питания для работников организаций; работы объектов розничной торговли, за исключением аптечных учреждений, объектов розничной торговли, реализующих устройства и средства связи, объектов розничной торговли, реализующих продовольственные товары и (или) исключительно непродовольственные товары первой необходимости, соответствующие перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р (в случае реализации объектами розничной торговли товаров, входящих хотя бы в одну группу товаров, установленных в указанном перечне, такие объекты розничной торговли вправе реализовывать товары, не включенные в него); деятельности развлекательных и досуговых заведений; оказания услуг по курению кальяна.
До 30 июня также приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.
Данным документом продляется действие пунктов 9, 21, 24 постановления губернатора от 9 апреля 2020 года № 29 «О мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Департаменту образования и молодежной политики автономного округа предписано совместно с органами местного самоуправления обеспечить проведение единого государственного экзамена в 2020 году с соблюдением рекомендаций федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19.
В целях повышения эффективности обеспечения сотрудников органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также для обеспечения указанными средствами избирательной комиссии автономного округа при подготовке и проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации аппарату губернатора разрешено осуществлять закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании потребности, сформированной департаментом промышленности автономного округа (за счет средств, выделенных из резервного фонда правительства автономного округа) и избирательной комиссией Югры (за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ из резервного фонда федерального правительства).
Постановление губернатора Югры № 79 закрепляет за гражданами право покидать места проживания (пребывания) в случаях следования к месту (от места) осуществления деятельности, работы, которая не приостановлена в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, передвижения по территории муниципальных образований автономного округа, непосредственно связанного с осуществлением указанной деятельности, в том числе для осуществления мероприятий, связанных с подготовкой, проведением и участием в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ, мероприятий, связанных с проведением единого государственного экзамена.
Гражданам, прибывающим в Югру из республик Башкортостан, Дагестан, Саха (Якутия) в день прибытия нужно иметь справку об эпидемиологическом окружении из медицинской организации, подтверждающую отсутствие клинических проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19, выданную не ранее чем за 3 дня до дня прибытия в автономный округ.
Ознакомиться с документом можно здесь.