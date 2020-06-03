Юбилей в четверть века. Союзу мастеров Югры – 25 лет!

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Первый учредительный съезд Союза мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры состоялся 21-22 июня 1995 года в поселке Березово.
Инициатива создания подобной организация созрела у этнографа Татьяны Молдановой и искусствоведа Н. Н.Федоровой, которые в этот период уже активно работали с мастерами через Ханты-Мансийский окружной центр культуры и искусства народов Севера, Тюменский областной музей изобразительных искусств, Союз художников России.
Организационную работу по созыву съезда взяла на себя общественная организация НО ОО "Спасение Югры" (президент Татьяна Гоголева). С этого же момента Союз мастеров стал ассоциированным членом данной общественной организации, которая в дальнейшем нередко оказывала финансовую и организационную поддержку в проведении мероприятий с мастерами.
На первом съезде перед Союзом были поставлены три основные задачи:
• объединить наиболее талантливых носителей традиционной художественной культуры коренных народов Югры и специалистов этого профиля;
• осуществлять контроль над уникальными очагами народного искусства через посредство индивидуальной работы с выдающимися мастерами, оказывать практическую и творческую помощи в их сохранении и развитии;
• всемерно способствовать сохранению высокого художественного уровня изделий традиционного искусства.
Председателем Союза мастеров на I съезде была избрана Светлана Кирилловна Гындышева.
На фото: участники I Съезда мастеров, п. Березово, 21-22 июня 1995 г.
По информации Надежды Молдановой
1995 тлт лӯпта тпос 21-22 щислагт Хльӯст сосса мщтыр хтпат выл щёс акван-атыглавсыт. Тнт «Мщтыр хтпат Союзыг» намаим кол врсыт.
Тамле акван-хасхатам мщтырыт Союз-коланыл Татьяна Молданова, ханты этнограф-н, ос Наталья Фёдорова, искусствовед-н, вруӈкве номылматсг. Тн ханты ос мньщи нт, хумыт ёт акван-хнтхатыгллсыг ос тн ётаныл св рӯпитасг. Тн пуссын Ханты-Мансийск ӯс культура ос искусство сосса мхум центр, Тюмень ӯст лнэ изобразительных искусств нампа музей ос Россия хурит пслын Союзаныл плыл тланыл врыгласыт.
Тувыл нмхотты колн ос мт кӯщаитн ул вос рмгыт, тн насыг рӯпитаӈкве ос тнки халанылт втихал акван-атхатыглаӈкве тахмаясыт.
Та порат округ «Югра лылып» нампа общественный организацият пуӈктотнэ нг Татьяна Гоголева лыс. Хльӯст акван-атхатнэ
выл съездын рнэ врмалит пуссын тав щпитаӈкве нтыс. Ань та псыл ты организацият рӯпитан хтпат ос сосса мщтыр мхум акван-потыртахтым лаль рӯпитгыт ос свсыр тлат акван-нтхатым врияныл.
Акван-атхатыглам выл съезданылт сосса «Мщтыр хтпат Союз» мгыс тамле мк лтыӈ хассыт:
- пс накыт внэ хантыт, мньщит пуссын акван вос атыглавет, тнки халанылт с вйхатым вос лсыт;
- ксыӈ мт искусство пс накыт тнки лнныл псыл тра-паттуӈкве ргыт, мщтыр хтпатн вос ханищтавет ос аквта щирыл лаль вос тотавет. Союз-кол тнанылн с нтуӈкве паты.
- мщтыр хтпат ктыл врнэ пормасаныл пс мхманув врим щирыл вос лгыт, туп тамле рӯпатат нх-врмалтаӈкве патавет.
Сосса «Мщтыр хтпат Союзанылт» выл пуӈктотнэ нг Светлана Кирилловна Гындышева приясыт.
Надежда Молданова ктум потре мньщи лтӈыг Т. Мерован толмащлавес