Юбилей в четверть века. Союзу мастеров Югры – 25 лет!

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Юбилей в четверть века. Союзу мастеров Югры – 25 лет!

Первый учредительный съезд Союза мастеров традиционных промыслов коренных народов Югры состоялся 21-22 июня 1995 года в поселке Березово. 

Инициатива создания подобной организация созрела у этнографа Татьяны Молдановой и искусствоведа Н. Н.Федоровой, которые в этот период уже активно работали с мастерами через Ханты-Мансийский окружной центр культуры и искусства народов Севера, Тюменский областной музей изобразительных искусств, Союз художников России. 

Организационную работу по созыву съезда взяла на себя общественная организация НО ОО "Спасение Югры" (президент Татьяна Гоголева). С этого же момента Союз мастеров стал ассоциированным членом данной общественной организации, которая в дальнейшем нередко оказывала финансовую и организационную поддержку в проведении мероприятий с мастерами.

На первом съезде перед Союзом были поставлены три основные задачи: 
• объединить наиболее талантливых носителей традиционной художественной культуры коренных народов Югры и специалистов этого профиля; 
• осуществлять контроль над уникальными очагами народного искусства через посредство индивидуальной работы с выдающимися мастерами, оказывать практическую и творческую помощи в их сохранении и развитии; 
• всемерно способствовать сохранению высокого художественного уровня изделий традиционного искусства. 

Председателем Союза мастеров на I съезде была избрана Светлана Кирилловна Гындышева. 

На фото: участники I Съезда мастеров, п. Березово, 21-22 июня 1995 г. 

По информации Надежды Молдановой

Юбилей в четверть века. Союзу мастеров Югры – 25 лет!
«Мщтыр хтпат Союзаныл» 25 тлэ твлыс

1995 тлт лӯпта тпос 21-22 щислагт Хльӯст сосса мщтыр хтпат выл щёс акван-атыглавсыт. Тнт «Мщтыр хтпат Союзыг» намаим кол врсыт.

Тамле акван-хасхатам мщтырыт Союз-коланыл Татьяна Молданова,  ханты этнограф-н, ос Наталья Фёдорова, искусствовед-н, вруӈкве номылматсг. Тн ханты ос мньщи нт, хумыт ёт акван-хнтхатыгллсыг ос тн ётаныл св рӯпитасг. Тн пуссын Ханты-Мансийск ӯс культура ос искусство сосса мхум центр, Тюмень ӯст лнэ изобразительных искусств нампа музей ос Россия хурит пслын Союзаныл плыл тланыл врыгласыт.

Тувыл нмхотты колн ос мт кӯщаитн ул вос рмгыт, тн насыг рӯпитаӈкве  ос тнки халанылт втихал акван-атхатыглаӈкве тахмаясыт.

Та порат округ «Югра лылып» нампа общественный организацият пуӈктотнэ нг Татьяна Гоголева лыс. Хльӯст акван-атхатнэ

выл съездын рнэ врмалит пуссын тав щпитаӈкве нтыс. Ань та псыл ты организацият рӯпитан хтпат ос сосса мщтыр мхум акван-потыртахтым лаль рӯпитгыт ос свсыр тлат акван-нтхатым врияныл.

Акван-атхатыглам выл съезданылт сосса «Мщтыр хтпат Союз» мгыс тамле мк лтыӈ хассыт:

- пс накыт внэ хантыт, мньщит пуссын акван вос атыглавет, тнки халанылт с вйхатым вос лсыт;

- ксыӈ мт искусство пс накыт тнки лнныл псыл тра-паттуӈкве ргыт, мщтыр хтпатн вос ханищтавет  ос аквта щирыл лаль вос тотавет. Союз-кол тнанылн с нтуӈкве паты.

- мщтыр хтпат ктыл врнэ пормасаныл пс мхманув врим щирыл вос лгыт, туп тамле рӯпатат нх-врмалтаӈкве патавет.

Сосса «Мщтыр хтпат Союзанылт» выл пуӈктотнэ нг Светлана Кирилловна Гындышева приясыт. 

Надежда Молданова ктум потре мньщи лтӈыг Т. Мерован толмащлавес

Втр, 06/23/2020 - 16:25

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