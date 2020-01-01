В Югре началось голосование по поправкам в Конституцию РФ

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25 июня с 8.00 утра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре открылись все 714 участков для голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
Напомним, для удобства участников голосования и в целях обеспечения безопасности их здоровья, была предусмотрена возможность голосования не только в день Общероссийского голосования – 1 июля, но и в течение 6 дней до него, то есть, с 25 по 30 июня.
Все участки для голосования, расположенные на территории Югры, будут работать с 8.00 до 20.00 в течение всех семи дней голосования.
Одновременно с голосованием в помещениях участковых избирательных комиссий началось голосование граждан на дому, а также голосование на придомовых территориях и территориях общего пользования.
Заявки на голосование на дому подали уже более 42 тысяч югорчан. При проведении Общероссийского голосования возможность проголосовать на дому предоставлена всем гражданам, независимо от причины выбора такой формы голосования. Заявления о голосовании на дому можно подать в свою участковую избирательную комиссию (по месту прописки) вплоть до 17.00 1 июля 2020 года.
Голосование проходит с соблюдением всех санитарных норм и правил. Перед входом на участки организованы пункты температурного контроля, на входе размещены дезинфицирующие коврики и растворы для дезинфекции рук. Каждый участник голосования получает индивидуальный комплект средств защиты, в который входит одноразовая маска, перчатки и ручка.
Найти свой участок для голосования можно при помощи сервиса «ТИК и УИК на карте России», при помощи «Цифровых сервисов», в Яндекс-картах, либо позвонив по телефону «Горячей линии» ЦИК России: 8-800-200-00-20.
Избирательная комиссия ХМАО – Югры