Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 2 июля

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Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 2 июля

Оперативный штаб Югры сообщает: на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 2 июля за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 266 новый случай COVID-19 в 15 муниципалитетах:

 

Сургут – 94;

Нижневартовск – 37;

Когалым – 34;

Лангепас – 25;

Нефтеюганск – 20;

Ханты-Мансийск – 16;

Сургутский район – 13;

Нягань – 9;

Радужный – 6;

Ханты-Мансийский район – 4;

Нефтеюганский район – 3;

Нижневартовский район – 2;

Покачи – 1;

Пыть-Ях – 1;

Октябрьский район – 1.

 

На момент выявления у 173 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 53 зафиксирована пневмония, у 40 человек – бессимптомно.

 

Контакт установлен в 152 случаях. По 114 контакты уточняются.

 

За сутки на COVID-19 обследованы 4726 человек, всего – 246632.

 

Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 20608 человек, сняты с наблюдения – 34068.

 

Коэффициент распространения инфекции – 0,92 (1 этап – >1).

 

Показатель охвата тестированием населения – 286,7 (3 этап – >110).

 

Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 76,6% (1 этап – <50%).

 

Состояние 77 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

 

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 59 человек.

 

За сутки излечились 100 человек, за весь период пандемии – 4762 югорчанина.

Чт, 07/02/2020 - 10:58

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