Оперативная информация о новых случаях выявления заболевания коронавирусом в Югре на 2 июля

- Русский
Оперативный штаб Югры сообщает: на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 2 июля за минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 266 новый случай COVID-19 в 15 муниципалитетах:
Сургут – 94;
Нижневартовск – 37;
Когалым – 34;
Лангепас – 25;
Нефтеюганск – 20;
Ханты-Мансийск – 16;
Сургутский район – 13;
Нягань – 9;
Радужный – 6;
Ханты-Мансийский район – 4;
Нефтеюганский район – 3;
Нижневартовский район – 2;
Покачи – 1;
Пыть-Ях – 1;
Октябрьский район – 1.
На момент выявления у 173 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 53 зафиксирована пневмония, у 40 человек – бессимптомно.
Контакт установлен в 152 случаях. По 114 контакты уточняются.
За сутки на COVID-19 обследованы 4726 человек, всего – 246632.
Под наблюдением (в том числе самоизоляции) находятся 20608 человек, сняты с наблюдения – 34068.
Коэффициент распространения инфекции – 0,92 (1 этап – >1).
Показатель охвата тестированием населения – 286,7 (3 этап – >110).
Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 76,6% (1 этап – <50%).
Состояние 77 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
За весь период пандемии от COVID-19 умерли 59 человек.
За сутки излечились 100 человек, за весь период пандемии – 4762 югорчанина.