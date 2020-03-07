Работающие югорчане 65 лет и старше будут соблюдать режим самоизоляции до 12 июля

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Граждане указанной категории, не перешедшие на удалённую работу, не находящиеся в отпуске и чье нахождение на работе, по решению работодателя, не является критически важным, могут продлить электронные больничные до 12 июля. Соответствующее постановление накануне подписала глава региона Наталья Комарова.
Напомним, ранее изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. Речь идёт о людях старшего возраста, живущих в регионах, где ограничения по решению руководителей субъектов продолжают действовать.
Новые электронные больничные, как и предыдущие, будут оплачены за счёт средств Фонда социального страхования РФ напрямую работнику за весь период больничного листа. Листки нетрудоспособности будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. Гражданам не требуется предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы.
Расчёт пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. При стаже более восьми лет дни, проведённые на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере. Для расчёта берётся заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком 69 961,65 рубля в месяц. Оплата будет разделены на два периода: с 15 по 28 июня и с 29 июня по 12 июля.