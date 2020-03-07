О новых сроках проведения Всероссийской переписи населения

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Согласно постановлению Правительства РФ от 27 июня 2020 года № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросу переноса срока проведения Всероссийской переписи населения 2020 года и признании утратившим силу распоряжения Правительства РФ от 4 ноября 2017 года № 2444-р» Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля будет осложнено, состоится в период с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
Регулярные, проведенные в строгой последовательности переписи населения позволяют оценивать положение в прошлом, анализировать текущую ситуацию и формировать прогнозы на будущее. ООН рекомендует проводить общенациональные переписи населения не реже одного раза в десять лет. Эта же норма установлена федеральным законом «О Всероссийской переписи населения».
Правительство РФ определило комфортные сроки проведения Всероссийской переписи населения, что позволит качественно к ней подготовиться.
Апрель с точки зрения природно-климатических условий, а также подвижности населения — наиболее оптимальный период.
Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. Перенос переписи населения на 2021 год связан с напряженной эпидемиологической ситуацией.
Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться традиционно можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг.
Тюменьстат