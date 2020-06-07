Режим самоизоляции в Югре продлен до 12 июля

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Режим самоизоляции в Югре продлен до 12 июля
фото sovetskiyugra.bezformata.comфото sovetskiyugra.bezformata.com
фото sovetskiyugra.bezformata.com

Режим обязательной самоизоляции граждан продлен в Югре до 12 июля включительно. Соответствующее постановление о дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции подписала губернатор автономного округа Наталья Комарова.

В соответствии с документом продлевается приостановление оказания стоматологических услуг, за исключением экстренной или неотложной помощи, в том числе на дому; тренировочных процессов; деятельности детских игровых комнат, развлекательных центров для юных югорчан, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, саун и иных объектов, оказывающих такие услуги, ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов, объектов розничной торговли, за исключением аптек и объектов, реализующих средства связи, товары первой необходимости; деятельности развлекательных и досуговых заведений, а также оказывающих услуг по курению кальяна.

Кроме того, до 12 июля приостановлено размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях, детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах.

Также признано утратившим силу постановление губернатора №61 «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Напомним, ранее на период эпидемиологического неблагополучия было установлено ограничение на въезд и выезд жителей Лянтора, Федоровского, Нижнесортымского. Для проверки соблюдения мер, направленных на защиту населения и территории, обеспечивалась деятельность круглосуточных контрольно-пропускных пунктов на границах этих муниципалитетов.

При этом теперь гражданам, прибывающим в Югру из Башкортостана, Дагестана, Якутии, больше не нужно иметь справку об эпидемиологическом окружении, подтверждающую отсутствие проявлений острой респираторной вирусной инфекции и контакта с заболевшими COVID-19; сообщать, не покидая контрольно-пропускной пункт на автомобильной дороге, железнодорожный вокзал, аэропорт прибытия, о факте своего прибытия, месте и периоде пребывания, информацию о своем самочувствии; соблюдать режим обязательной изоляции по месту проживания или пребывания в течение 14 дней.

Ознакомиться с документом можно на едином официальном сайте государственных органов Югры.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры сообщает:

фото sovetskiyugra.bezformata.comфото sovetskiyugra.bezformata.com
фото sovetskiyugra.bezformata.com
фото sovetskiyugra.bezformata.comфото sovetskiyugra.bezformata.com
фото sovetskiyugra.bezformata.com
Пнд, 07/06/2020 - 18:01

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