Онлайн-тест проверит знания об участии финно-угорских народов в Великой Отечественной войне

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На информационном портале finnougoria.ru Финно-угорского культурного центра Российской Федерации размещён онлайн-тест, посвящённый участию финно-угорских и самодийских народов в Великой Отечественной войне. Создание теста приурочено Году памяти и славы в России и 75-летию Победы.
«В прошлом году в рамках Плана мероприятий по проведению в 2019 году Международного года языков коренных народов мы разработали два онлайн-теста: по русскому языку и по литературе. Это оказались настолько востребованные ресурсы среди посетителей нашего портала, что в этом году мы просто не могли обойти стороной событие, знаменатальное для каждого жителя нашей страны, – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, – говорит руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова. – Так появился абсолютно уникальный тест об участии в войне 1941-1945 годов жителей регионов с компактным проживанием народов уральской языковой семьи. Цель теста – не только проверить знание истории нашего многонационального Отечества, но и заинтересовать пользователей этой темой, побудить их подробно изучить информацию и, я уверена, – испытать гордость за своих предков».
Онлайн-тест размещён в правом поле на главной странице сайта finnougoria.ru под сокращённым названием: Финно-угорские народы в годы Великой Отечественной войны. Для его прохождения и проверки результатов не нужно устанавливать дополнительные программы, надо только кликнуть на баннер теста и перейти на страницу с вопросами.
Напомним, что в рамках плана мероприятий, приуроченных празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Финно-угорский культурный центр России на странице во ВКонтакте регулярно ведёт спецрубрику «Герои Победы» – о подвигах героев Великой Отечественной войны, уроженцах финно-угорских регионов России.
Ссылка на онлайн-тест https://docs.google.com/forms/d/1sl9xke5vQkCT-kLwwYDbH0TH_EvQ9cRIiFzGNKwi6Dg/viewform?edit_requested=true
Россия мўв финно-угорской культурной тӑхи finnougoria айкеӆӑӊ портал хуща онлайн-тест вәӆ. Щи ут хўват уша вєрты рӑхӆ, муй кашӑӊ хуят финно-угорской мирӑт ӆаӆясум ёх оӆӑӊӑн вәӆ. Щи вєр Вуӆаӊ Победа 75 оӆ постӑты пӑта ӆэщӑтсы.
«Тәняӆ оӆ Рәт ясӊӑт оӆ пурайн рўщ ясӑӊ па литература хўват онлайн-тестӑт вєрсўв, мирэва щит шєӊк мәстӑс, щит пӑта тӑм оӆн Вуӆаӊ Победа 75 оӆ постӑты пӑта щимӑщ вєр па ӆэщӑтсўв, – щиты лупӑс Финно-угорской культурной тӑхи кәща нє Татьяна Барахова. – Щиты Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆьн ӆаӆясум уральской мир оӆӑӊӑн тест ӆэщӑтсўв. Мўӊ уша вєрты ӆӑӊхаӆўв, хуты Россия мўвев хўваттыйн вәӆты арсыр мирӑт рәт мўвеӆ, ӆаӆясум ёх оӆӑӊӑн ат вәӆӑт, щи оӆӑӊӑн айкеӆӑт ат кӑншӆӑт».
«Финно-угорские народы в годы Великой Отечественной войны» нємпи онлайн-тест finnougoria.ru сайт вуӆаӊ лопасн вәӆ.
Мосӆ лупты, хуты Вуӆаӊ Победа 75 оӆ постӑты щира «Финно-угорской культурной тӑхи» ВКонтакте хуща «Герои Победы» лопӑс вәӆ, щӑта Финно-угорской ӆаӆясум ёх оӆӑӊӑн уша вєрты рӑхӆ.
«Финно-угорской культурной тӑхи» айкеӆ
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева
Россия янытыл рӯпитан Финно-угорский культурный центр ищхӣпыӈ ут хосыт китыглахтын лтыӈ щпитас, рущ щирыл лваве – онлайн-тест. Тот рӯпитан хтпат таи тра-паттуӈкв таӈхгыт, ань мхум вганыл ман ти, манах финно-угор ос самодийский хтпат яныг хнтыт хнтлысыт, хоталь нупыл тотыглавсыт. Ищхипыӈ утыт лнэ лпсаныл тамле: finnougoria.ru Ты тл Россиявт Год памяти намтвес.
«Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» ГРДНТ В.Д. Поленов нампа кол кӯщай н Татьяна Барахова тох потыртас: «Ювле хультум 2019 тл м янытыл лнэ сосса мирыт щнь лтӈаныл тлыг намаим лыс. Та тл кастыл мн ищхӣпыӈ ут хосыт кит тамле китыглахтын лтыӈ щпитлсув: рущ лтыӈ ос ловиньтан нпак урыл. Мн лпсув ловиньтан мхум тот татем щгтым рӯпитасыт, потрыт хассыт. Ань тра-патыс, мньлат мхум ос яныгхтпат щнь лтӈыл ос рущ лтӈыл пӯмщалахтгыт, нпак ловиньтгыт, матыр-ти вӈкв таӈхгыт.
Тувыл номсв, ань тынакт яныг ялпыӈ хтал лыс – мхманув яныг хнтыт нх-патманыл псыл 75 тлыг мтыс. Ты кастыл китыглахтын лтыӈ щпитасӯв – 1941-1945 тлыт сыс финно-угор мир хт хнтлысыт, манах хтпа яныг хнтын тотыглавес, та маныр. лумхлас ат те вгтэ тув маныр хансуӈкве, сыме ул вос щрги, ос мк таи – тав тот св потыр ловиньтаӈкве врми, матыр-ти тра-патты».
Ты китыглахтын лтӈув ищхӣпыӈ ут finnougoria.ru лпст ёмаспал нупыл кинсэлн, тох хансым лы: Финно-угорские народы в годы Великой Отечественной войны. Тув нматыр арыг программа вруӈкве ат ри, лпс хнтыгпилн, китыглахтын лтӈыт тах нглапгыт.
Ос таи лвуӈкве таӈхв, яныг хнт 75 тлэ твлуме кастыл, Россия янытыл рӯпитан Финно-угорский культурный центр ВКонтакте лпст «Герои Победы» нампа нас тла щпитас – тув яныг хнт урыл, та порат хнтлум, патум финно-угор мхум вылтыт потрыт акван-атым лгыт.
Ты лххал мньщи лтӈыг Светлана Ромбандееван толмащлавес