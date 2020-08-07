Онлайн-тест проверит знания об участии финно-угорских народов в Великой Отечественной войне

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Онлайн-тест проверит знания об участии финно-угорских народов в Великой Отечественной войне

На информационном портале finnougoria.ru Финно-угорского культурного центра Российской Федерации размещён онлайн-тест, посвящённый участию финно-угорских и самодийских народов в Великой Отечественной войне. Создание теста приурочено Году памяти и славы в России и 75-летию Победы.

«В прошлом году в рамках Плана мероприятий по проведению в 2019 году Международного года языков коренных народов мы разработали два онлайн-теста: по русскому языку и по литературе. Это оказались настолько востребованные ресурсы среди посетителей нашего портала, что в этом году мы просто не могли обойти стороной событие, знаменатальное для каждого жителя нашей страны, – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, – говорит руководитель филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Татьяна Барахова. – Так появился абсолютно уникальный тест об участии в войне 1941-1945 годов жителей регионов с компактным проживанием народов уральской языковой семьи. Цель теста – не только проверить знание истории нашего многонационального Отечества, но и заинтересовать пользователей этой темой, побудить их подробно изучить информацию и, я уверена, – испытать гордость за своих предков».

Онлайн-тест размещён в правом поле на главной странице сайта finnougoria.ru под сокращённым названием: Финно-угорские народы в годы Великой Отечественной войны. Для его прохождения и проверки результатов не нужно устанавливать дополнительные программы, надо только кликнуть на баннер теста и перейти на страницу с вопросами.

Напомним, что в рамках плана мероприятий, приуроченных празднованию
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Финно-угорский культурный центр России на странице во ВКонтакте регулярно ведёт спецрубрику «Герои Победы» – о подвигах героев Великой Отечественной войны, уроженцах финно-угорских регионов России.

Ссылка на онлайн-тест https://docs.google.com/forms/d/1sl9xke5vQkCT-kLwwYDbH0TH_EvQ9cRIiFzGNKwi6Dg/viewform?edit_requested=true

Финно-угорской ӆаӆясты ёх оӆӑӊӑн

Россия мўв финно-угорской культурной тӑхи finnougoria айкеӆӑӊ портал хуща онлайн-тест вәӆ. Щи ут хўват уша вєрты рӑхӆ, муй кашӑӊ хуят финно-угорской мирӑт ӆаӆясум ёх оӆӑӊӑн вәӆ. Щи вєр Вуӆаӊ Победа 75 оӆ постӑты пӑта ӆэщӑтсы.

 

«Тәняӆ оӆ Рәт ясӊӑт оӆ пурайн рўщ ясӑӊ па литература хўват онлайн-тестӑт вєрсўв, мирэва щит шєӊк мәстӑс, щит пӑта тӑм оӆн Вуӆаӊ Победа 75 оӆ постӑты пӑта щимӑщ вєр па ӆэщӑтсўв, – щиты лупӑс Финно-угорской культурной тӑхи кәща нє Татьяна Барахова. – Щиты Вуӆаӊ Отечественной ӆаӆьн ӆаӆясум уральской мир оӆӑӊӑн тест ӆэщӑтсўв. Мўӊ уша вєрты ӆӑӊхаӆўв, хуты Россия мўвев хўваттыйн вәӆты арсыр мирӑт рәт мўвеӆ, ӆаӆясум ёх оӆӑӊӑн ат вәӆӑт, щи оӆӑӊӑн айкеӆӑт ат кӑншӆӑт».

 

«Финно-угорские народы в годы Великой Отечественной войны» нємпи онлайн-тест finnougoria.ru сайт вуӆаӊ лопасн вәӆ. 

 

Мосӆ лупты, хуты Вуӆаӊ Победа 75 оӆ постӑты щира «Финно-угорской культурной тӑхи» ВКонтакте хуща «Герои Победы» лопӑс вәӆ, щӑта Финно-угорской ӆаӆясум ёх оӆӑӊӑн уша вєрты рӑхӆ.

 

«Финно-угорской культурной тӑхи» айкеӆ

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева

 

Ищхӣпыӈ ут хосыт яныг хнт урыл китыглавв

Россия янытыл рӯпитан Финно-угорский культурный центр ищхӣпыӈ ут хосыт китыглахтын лтыӈ щпитас, рущ щирыл лваве – онлайн-тест. Тот рӯпитан хтпат таи тра-паттуӈкв таӈхгыт, ань мхум вганыл ман ти, манах финно-угор ос самодийский хтпат яныг хнтыт хнтлысыт, хоталь нупыл тотыглавсыт. Ищхипыӈ утыт лнэ лпсаныл тамле: finnougoria.ru Ты тл Россиявт Год памяти намтвес.

«Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» ГРДНТ В.Д. Поленов нампа кол кӯщай н Татьяна Барахова тох потыртас: «Ювле хультум 2019 тл м янытыл лнэ сосса мирыт щнь лтӈаныл тлыг намаим лыс. Та тл кастыл мн ищхӣпыӈ ут хосыт кит тамле китыглахтын лтыӈ щпитлсув: рущ лтыӈ ос ловиньтан нпак урыл. Мн лпсув ловиньтан мхум тот татем щгтым рӯпитасыт, потрыт хассыт. Ань тра-патыс, мньлат мхум ос яныгхтпат щнь лтӈыл ос рущ лтӈыл пӯмщалахтгыт, нпак ловиньтгыт, матыр-ти вӈкв таӈхгыт.

Тувыл номсв, ань тынакт яныг ялпыӈ хтал лыс – мхманув яныг хнтыт нх-патманыл псыл 75 тлыг мтыс. Ты кастыл китыглахтын лтыӈ щпитасӯв – 1941-1945 тлыт сыс финно-угор мир хт хнтлысыт, манах хтпа яныг хнтын тотыглавес, та маныр. лумхлас ат те вгтэ тув маныр хансуӈкве, сыме ул вос щрги, ос мк таи – тав тот св потыр ловиньтаӈкве врми, матыр-ти тра-патты».

Ты китыглахтын лтӈув ищхӣпыӈ ут finnougoria.ru лпст ёмаспал нупыл кинсэлн, тох хансым лы: Финно-угорские народы в годы Великой Отечественной войны. Тув нматыр арыг программа вруӈкве ат ри, лпс хнтыгпилн, китыглахтын лтӈыт тах нглапгыт.

Ос таи лвуӈкве таӈхв, яныг хнт 75 тлэ твлуме кастыл, Россия янытыл рӯпитан Финно-угорский культурный центр ВКонтакте лпст «Герои Победы» нампа нас тла щпитас – тув яныг хнт урыл, та порат хнтлум, патум финно-угор мхум вылтыт потрыт акван-атым лгыт.

Ты лххал мньщи лтӈыг Светлана Ромбандееван толмащлавес  

Ср, 07/08/2020 - 14:07

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