Оценки не важны: работодатели рассказали, каких выпускников они ждут на работу

- Русский
АНО «Россия – страна возможностей» провела опрос среди более ста компаний и выяснила, как работодатели относятся к «удаленке» для начинающих специалистов, какие качества и компетенции наиболее важны при найме на первую работу и как компании их проверяют.
Главным конкурентным качеством выпускников работодатели назвали ответственность – его выделили более 75% опрошенных. В ходе опроса также выяснилось, что при приеме на работу молодых специалистов работодатели наиболее часто обращают внимание на коммуникабельность (ее отметили 44% респондентов), исполнительность (43%) и целеустремленность (40%). Интересно, что амбициозность выделили лишь 10% опрошенных.
Наиболее востребованными профессиональными компетенциями оказались информационные (способность обрабатывать, систематизировать, критически оценивать информацию с позиции решаемой задачи), командные (умение работать в команде, представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения), способность решать проблемы (умение преобразовывать проблемы в задачи, ставить реалистичные цели, анализировать риски и результаты, делать выводы), способность к профессиональному росту (умение выявлять пробелы в своих знаниях и умениях и устранять их) – эти качества выделили более 60% опрошенных. Наименее интересны при поиске сотрудников на начальные позиции – предпринимательские компетенции (умение анализировать рыночные возможности, способность к открытию собственного дела) и лидерские компетенции (умение вести за собой людей, мотивировать участников команды).
«Решающими при приеме на работу выпускников оказались: качественное выполнение тестового задания (отметили 57% опрошенных), опыт работы (44%), хороший вуз (38%) и успехи в профессиональных конкурсах (36%), – рассказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – Самым популярным способом проверить компетенции выпускников по-прежнему остается собеседование – его используют в качестве основного более 60% компаний. Также работодатели часто прибегают к методу кейсов (предлагают решить реальную рабочую задачу) и приглашают на работу после успешной стажировки. Для решения этой актуальной задачи на нашей платформе совместно с ОНФ реализуется конкурс «Профстажировки 2.0», который дает возможность работодателям предлагать студентам для решения актуальные практические кейсы, а затем приглашать самых лучших ребят к себе на стажировку или работу».
Менее всего при приеме на работу начинающего специалиста работодателям интересны мотивационное письмо (его важность отметили лишь 16% опрошенных) и оценки в дипломе (19%).
Каждый второй опрошенный ответил, что его компания так или иначе участвует в подготовке молодых специалистов – проводит лекции в университетах, разрабатывает учебные программы совместно с вузами и т.д. При этом лишь 2% респондентов оценивает качество вузовской подготовки на «отлично», 85% считает, что оно «хорошее» и «среднее», а 13% работодателей не удовлетворены качеством вузовского образования.
Что касается формы занятности, половина представителей компаний сказали, что предпочитают, чтобы выпускники работали по стандартному графику (полный день). Около четверти опрошенных отметили приоритетность гибкого графика работы, еще 24% сказали, что график для них не важен – главное, чтобы был виден результат работы. Ни один из респондентов не выделил удаленный формат работы как предпочтительный для начинающих специалистов.
Опрос проводился с 15 мая по 9 июля 2020 года, в нем приняли участие 107 представителей российских компаний, среди которых Росатом, 1С, Сбербанк Страхование, АО «Почта России», МТС, Федеральная пассажирская компания (ФПК), ГК «ЭФКО», Мегаплан и другие.
Информационная справка:
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.
АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 25 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки 2.0», проект «Время карьеры», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный конкурс «Учитель будущего», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN» и «Олимпиада Кружкового движения НТИ.Junior».
Пресс-служба
АНО «Россия – страна возможностей»