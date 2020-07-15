Полезное, вкусное, но иногда опасное

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Куриное яйцо очень полезно. В состав продукта входит легкоусвояемый белок, аминокислоты, витамины В6, В12, а также такие элементы, как цинк, фосфор, железо. Однако при всей своей пользе яйца могут стать причиной опасного инфекционного заболевания - сальмонеллеза.
Сальмонеллез - острая кишечная инфекция, которую вызывают бактерии-сальмонеллы. Заражение чаще происходит при употреблении в пищу продуктов, в которых есть эти бактерии. Инфицирование возможно через яйца, мясо, мясопродукты, молочные продукты.
Клинические признаки сальмонеллеза сходны с симптомами других кишечных заболеваний. Период инкубации обычно длится от 24 часов и продолжался до трех суток. Начало, как правило, острое и характеризуется высокой температурой тела (до 39 0С), интенсивной головной болью, спазматической болью в животе, тошнотой и рвотой, частым жидким стулом.
Сальмонеллез опасен, прежде всего, обезвоживанием организма, особенно у маленьких детей и пожилых. Неправильное лечение сальмонеллеза может привести к осложнениям и даже смерти. Поэтому самостоятельное употребление лекарственных средств недопустимо. Только врач может назначить адекватную терапию, ориентируясь на тяжесть заболевания, наличие сопутствующей патологии и возраст пациента.
Следует учитывать, что носителем сальмонеллы являются куры-несушки, а не сами яйца. Таким образом, возбудитель инфекции может находиться только на скорлупе. Если яйцо свежее и скорлупа не повреждена, то опасность представляет контакт именно со скорлупой, а не с самим яйцом. Поэтому перед приготовлением яйца нужно обязательно мыть тёплой водой с мылом. Мыть нужно непосредственно перед приготовлением, а не заранее!
Самую большую опасность представляют гусиные и утиные яйца. Куриные и перепелиные яйца более безопасны. Не рекомендуется приобретать яйца домашних птиц на рынках и у незнакомых людей. Нежелательно готовить блюда из яиц, не прошедших термическую обработку.
Используйте отдельную полочку для хранения сырых яиц в холодильнике. Скорлупа не должна контактировать с остальными продуктами, особенно с теми, которые не подвергаются тепловой обработке. Поскольку сальмонеллезом можно заболеть при контакте с зараженным человеком, например, при рукопожатии, нужно соблюдать правила личной гигиены.
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