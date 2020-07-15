В Югру с рабочим визитом прибудут Евгений Зиничев и Дмитрий Кобылкин

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В Югру с рабочим визитом прибудут Евгений Зиничев и Дмитрий Кобылкин

Завтра, 16 июля, в Югру с рабочим визитом прибудут министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

 

В Югорске они проведут координационное совещание по вопросу обеспечения защиты населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа от природных пожаров. В нем также примут участие губернатор Югры Наталья Комарова, главный федеральный инспектор по округу Александр Постников, начальник главного управления МЧС России по Югре. Петр Кугуй.

 

Глава региона доложит о складывающейся обстановке и готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Югры к действиям по защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных пожаров.

 

Также речь пойдет о прогнозе гидрометеорологических явлений на территории автономного округа в летний период 2020 года и др.

 

О лесопожарной обстановке на территории Российской Федерации и мерах по совершенствованию борьбы с лесными пожарами доложит заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.

 

Также руководители осуществят воздушный мониторинг обстановки с лесными пожарами в Советском районе.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Ср, 07/15/2020 - 17:12

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