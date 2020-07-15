Лето добрых дел

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Фонд «Живая классика» продолжает набор подростков в Школу социального проектирования. Ребята будут учиться у экспертов, пробовать новое, а также пройдут путь от идеи проекта до его реализации!
За два летних месяца подростки узнают, как создаются социальные или бизнес-проекты, на собственном опыте поймут процессы, с которыми сталкивается любой предприниматель, научатся создавать команды, распределять роли, планировать и вести переговоры.
Участники найдут новых друзей и единомышленников, смогут привлечь партнёров в свои проекты.
Участие в Школе социального проектирования бесплатное, обучение проходит в дистанционном формате. Заявки принимаются от подростков 10-17 лет. На сайте https://youngreaders.ru/school, а так же в социальных сетях https://vk.com/young_readers.
В конце курса подростки смогут перейти на новую ступень и стать участниками Международного конкурса социальных проектов. Фонд "Живая классика" при поддержке партнёров реализует лучшие идеи, как на территории РФ, так и в странах-участниках международного формата проекта.
Так, благодаря юным участникам Школы социального проектирования заработала «Детская редакция», запустили проект «Вслух!», ребята записали уже более 70-ти аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей, организовали «Традицию семейных чтений», а так же международные телемосты между подростками из разных стран мира.
Проекты будут реализованы фондом "Живая классика" при поддержке Группы компаний «Просвещение» и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а так же при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.
Пресс-служба Департамента связей с общественностью Фонда "Живая классика"