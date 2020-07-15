Лето добрых дел

  • Русский
Лето добрых дел

Фонд «Живая классика» продолжает набор подростков в Школу социального проектирования. Ребята будут учиться у экспертов, пробовать новое, а также пройдут путь от идеи проекта до его реализации!

 

За два летних месяца подростки узнают, как создаются социальные или бизнес-проекты, на собственном опыте поймут процессы, с которыми сталкивается любой предприниматель, научатся создавать команды, распределять роли, планировать и вести переговоры.

 

Участники найдут новых друзей и единомышленников, смогут привлечь партнёров в свои проекты.

 

Участие в Школе социального проектирования бесплатное, обучение проходит в дистанционном формате.  Заявки принимаются от подростков 10-17 лет. На сайте https://youngreaders.ru/school, а так же в социальных сетях https://vk.com/young_readers.

 

В конце курса подростки смогут перейти на новую ступень и стать участниками Международного конкурса социальных проектов. Фонд "Живая классика" при поддержке партнёров реализует лучшие идеи, как на территории РФ, так и в странах-участниках международного формата проекта.

 

 

Так, благодаря юным участникам Школы социального проектирования заработала «Детская редакция», запустили проект «Вслух!», ребята записали уже более 70-ти аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей, организовали «Традицию семейных чтений», а так же международные телемосты между подростками из разных стран мира.

 

 

Проекты будут реализованы фондом "Живая классика" при поддержке Группы компаний «Просвещение» и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а так же при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями г. Санкт-Петербурга.

 

Пресс-служба Департамента связей с общественностью Фонда "Живая классика"

 

Ср, 07/15/2020 - 17:33

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 