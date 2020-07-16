Реализация регионального проекта «IT-стойбище»

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Более 700 представителей народов Севера получили доступ к Интернету в рамках проекта «IT-стойбище». В настоящее время проект включён в государственную программу Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера».
Как отметил депутат Думы Югры Александр Новьюхов, проект «IT-стойбище» показал себя как эффективный механизм, направленный на устранение цифрового неравенства, может быть тиражирован мировому сообществу.
В этом году в ходе второго этапа проекта специалисты отдела по недропользованию и работе с коренным населением администрации Сургутского района совместно с представителями Департамента информационных технологий Югры и специалистами ПАО «МТС» и ПАО «МегаФон» планируют оборудовать два IT-стойбища в деревне Юган и деревне Таурова Сургутского района.
«Наличие сети Интернет на стойбищах делает жизнь комфортнее. Многие документы коренные жители теперь оформляют в удалённом режиме, без выезда в крупные города и посёлки», – уточнил региональный парламентарий.
В период пандемии коронавируса любое сокращение социальных контактов положительно влияет на эпидемиологическую обстановку и защиту коренных малочисленных народов от вируса.
Всего с начала реализации проекта к сети Интернет подключено более 30 отдалённых территорий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Информационно-аналитическое управление
Думы автономного округа
Югра мўвн 700-кєм вәнт кәртӑтн вәӆты хӑнтэт, вухаӆят па юрнӑт интернет тӑйӆӑт. Ӆыв «IT-стойбище» нємуп вєр унтасн вәнт кәртӆаӆа интернет таӆса.
Вўт мўвн вәӆты шуши мира мєт м щимӑщ ут тӑйты. Вантэ, интернет унтасн кӑмн вєра хойӆа иса рӑхӆ воша ай павӑтты.
Вәнт шушийн хӑнтэт, вухаӆят па юрнӑт интернет тӑйтэӆ пӑта вўх щи вєра Югра мўв поступсы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера» мухты мӑӆы.
Ёмвош округ депутат хә Александр Новьюхов лупӑс:
– Вантэ, «IT-стойбище» нємуп вєр м арат оӆ Югра мўвн рәпитӆ. Щи ут хўват шуши мир государственной услуга нємуп тӑхи эвӑт интернет мухты арсыр мосты нєпекӑт вєрӑт. Тӑмӑщ вєр мєт щи вәнт шушийн мосӆ. Хӑнтэт, вухаӆят па юрнӑт тӑӆтаса арсыр айкеӆ уша вєрӆӑт. Ма нәмӑстємн тӑмӑщ вєр па мўвӑтн вәӆты шуши мира ванӆтӑты мосӆ.
Мосӑӊ, ӆывеӆа итӑмиты вєрты. Тӑм оӆ Сәрханӆ районӑн шуши мир пиӆа рәпитты ёх, Ёмвош округ информационной вєрӑт тәты департамент хуща кӑпӑрты хуятӑт па ПАО «МТС», ПАО «МегаФон» тӑхєӊӑнӑн рәпитты хӑннєхәйт интернет Сәрханӆ мўвн Юган па Таурово ай кәртӊӑнӑн вєрӆӑт. Иса Югра мўв ӆуватыйн 30 ай кәрт интернетн вєрса.
Ёмвош округ Дума айкеӆ
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Ульяна Данило