Югра направит заявку в минстрой РФ на финансирование приобретения жилья молодым семьям

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В ходе заседания правительства Югры, состоявшегося сегодня под председательством губернатора Натальи Комаровой, одобрена заявка в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об участии автономного округа в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в период 2021-2023 гг.
«Заявка оформлена с целью привлечения средств федерального бюджета для приобретения жилья в 2021 году 308 молодыми семьями», - отметила глава региона.
Отметим, что при положительном решении Минстроя РФ субсидия из федерального бюджета позволит в 2021 году предоставить социальные выплаты на приобретение жилья 308 молодым семьям.
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Югра мўв кәщайт мирхот пурайн округ кәща нє Наталья Комарова айкеӆ тәс. Ёмвош округ правительства ёх Россия мўв хотӑт омӑсты министерствая вохты нєпек китсӑт, ӆәӆн мўӊ округев 2021-2025-мит оӆӑтн ӆэщӑтты «Россия мўв хӑннєхуятӑта м хотӑт мӑты вєр» поступсыя ат хӑншсы.
«Вохты нєпек хӑншсўв, ӆәӆн федеральной бюджет эвӑӆт вух ат мӑсы, щи унтасн 2021-мит оӆн 308 айӆат хоттєӆ ёха йиӆуп хотӑт ӆәтӆўв», – округ кәща нє Наталья Комарова ӆупӑс.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева