Югра направит заявку в минстрой РФ на финансирование приобретения жилья молодым семьям

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Югра направит заявку в минстрой РФ на финансирование приобретения жилья молодым семьям
Фото strategy24.ruФото strategy24.ru
Фото strategy24.ru

В ходе заседания правительства Югры, состоявшегося сегодня под председательством губернатора Натальи Комаровой, одобрена заявка в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации об участии автономного округа в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» в период 2021-2023 гг.

«Заявка оформлена с целью привлечения средств федерального бюджета для приобретения жилья в 2021 году 308 молодыми семьями», - отметила глава региона.

Отметим, что при положительном решении Минстроя РФ субсидия из федерального бюджета позволит в 2021 году предоставить социальные выплаты на приобретение жилья 308 молодым семьям.

Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Айӆат хоттєӆ ёха хот мӑты вєр
Фото strategy24.ruФото strategy24.ru
Фото strategy24.ru

Югра мўв кәщайт мирхот пурайн округ кәща нє Наталья Комарова айкеӆ тәс.  Ёмвош округ правительства ёх Россия мўв хотӑт омӑсты министерствая вохты нєпек китсӑт, ӆәӆн мўӊ округев 2021-2025-мит оӆӑтн ӆэщӑтты «Россия мўв хӑннєхуятӑта м хотӑт мӑты вєр» поступсыя ат хӑншсы.

 

«Вохты нєпек хӑншсўв, ӆәӆн федеральной бюджет эвӑӆт вух ат мӑсы, щи унтасн 2021-мит оӆн 308 айӆат хоттєӆ ёха йиӆуп хотӑт ӆәтӆўв», – округ кәща нє Наталья Комарова ӆупӑс.

 

Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева

Фото strategy24.ruФото strategy24.ru
Фото strategy24.ru
Пт, 07/17/2020 - 13:57

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