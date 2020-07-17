Югра может стать пилотной площадкой по апробации новой модели организации тушения лесных пожаров

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В Югру с рабочим визитом прибыли министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев и министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Вместе с губернатором Югры Натальей Комаровой, главным федеральным инспектором по округу Александром Постниковым, который работает по поручению полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, осуществили воздушный мониторинг обстановки с лесными пожарами в Советском районе.
После этого состоялось координационное совещание по вопросу обеспечения защиты населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры Ханты-Мансийского автономного округа от природных пожаров.
«Лесные пожары – серьёзный бич для России, - сказал, открывая совещание, Евгений Зиничев. – Причины две – природные явления и человеческий фактор. В вашем округе, к сожалению, количество пожаров выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Мы сделали анализ космического мониторинга, который показал, что пожары, в основном, возникают на арендованных участках или в зоне экономической деятельности человека. Такую картину мы наблюдаем на всей территории Сибири.
«Если говорить о ситуации, которая складывается на данный момент в Югре, то она непростая, но управляемая, - сказал Дмитрий Кобылкин. – Ханты-Мансийский автономный округ из года в год показывал положительные результаты в борьбе с лесными пожарами, не допуская переходов огня на населенные пункты».
Он отметили, что база авиационной и наземной охраны лесов в регионе всегда была одной из самых сильных. И даже сейчас, несмотря на непростую лесопожарную ситуацию в своем регионе, югорчане оказывают помощь в тушении сложных пожаров на территории Республики Саха (Якутия).
«Подчеркну, что аномально теплая и малоснежная зима, ранняя и сухая весна внесли свои коррективы, и на этот год прогноз пожарной опасности по-прежнему остается неблагоприятным. Речь идет о непрекращающейся жаре, которая наблюдается в Сибири и на Крайнем Севере. Впервые в этом году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом, который является самым северным очагом за всю историю космического мониторинга последних лет. И поэтому мы должны определить ряд мер для того, чтобы не упустить ситуацию из-под контроля», - нацелил он участников совещания.
Губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о складывающейся обстановке и готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Югры к действиям по защите населенных пунктов, объектов экономики и инфраструктуры от природных пожаров.
Она отметила, что специфика региона в том, что больше 92% территории относится к землям лесного фонда, из них 7% - аренда. 24 особо охраняемых природных территории общей площадью 25,7 млн гектаров (5 федерального, 18 регионального значения и 1 памятник природы местного значения). 17% земель лесного фонда – леса с высоким классом природной пожарной опасности.
Подробно глава региона остановилась на отдельных показателях текущей пожароопасной обстановки.
Так, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 204 лесных пожара на площади 18,7 тысяч гектаров, в том числе 15 крупных на площади 14 тысяч гектаров.
По состоянию на 9:00 16.07 действует 22 лесных пожара площадью 13 тысяч гектаров, из них 10 крупных на площади 12 тысяч га на территории Кондинского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Локализовано 5 лесных пожаров на площади 4,7 тысяч гектаров, в том числе 4 крупных на площади 4 тысячи га.
В целях защиты лесов от пожаров правительством Югры был принят ряд решений.
Утвержден сводный план тушения лесных пожаров с общим количеством сил и средств, готовых к привлечению, в количестве 1694 человека, 1228 единиц техники (авиабаза – 775 человек и 304 единицы техники, МЧС – 61 человек и 14 единиц техники, КУ «Центроспас-Югория» – 103 человека 19 единиц техники, арендаторы – 755 человек и 891 единица техники).
Пожароопасный период в автономном округе в 2020 году установлен с 25 апреля. План введен в действие 5 мая (1 лесной пожар, Ханты-Мансийский район, 0,3 га).
Учитывая погодные условия, динамику распространения пожаров, в Югре трижды вводился особый противопожарный режим: с 8 по 18 мая, с 8 по 19 июня и с 06 июля. Режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера введен с 10 июля в границах Советского района, с 13 июля в границах Кондинского района. С 14 июля введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах автономного округа.
В целях обеспечения эпидемиологической безопасности участников противопожарных мероприятий проводится термометрия работников перед забросом на тушение пожаров, организовано разведение групп работников и исключение контактов в ходе их перегруппировки, выдаются средства индивидуальной защиты.
В авиапатрулировании, перебросе сил и средств, тушении задействовано 14 самолетов, 9 вертолетов, из которых 4 оборудованы водосливными устройствами, в том числе 1 вертолет Ми-26, 2 – Ми-8АМТ, 1 – К-32. Авиапатрулирование ведется по маршрутам протяженностью свыше 9,5 тысячи километров силами бюджетного учреждения автономного округа «База авиационной и наземной охраны лесов».
«В противопожарной работе используются современные эффективные средства и методы, например, применение квадракоптеров для мониторинга, осуществление мониторинга пожаров на самолетах АН-2 с парашютистами-десантниками на борту для немедленного реагирования, перехода из режима мониторинга в режим тушения. Это, в частности, позволяет несколько лет удерживать показатель ликвидации и локализации лесных пожаров в первый день на уровне 80%», - сказала Наталья Комарова.
Губернатор отметила целевое финансирование закупки лесопожарной техники и оборудования по национальному проекту «Экология» за счет федеральных средств. В прошлом году приобретена 21 единица лесопожарной техники и 76 единиц противопожарного оборудования на сумму 72 млн рублей. В текущем году приобретаем еще 48 единиц техники и 162 единиц оборудования на сумму 36,6 млн рублей.
По словам главы региона, 90% пожаров в Югре имеют природные причины, 10% - человеческий фактор. Пожар под Советским, по ее мнению, дело рук человека. Проводится расследование.
«Участие федерального правительства для нас имеет большое значение, и Ваш приезд очень важен. Уверена, что все югорчане отметили это как положительный фактор, нам существенно легче будет выполнить ту сложную работу, которой сейчас все заняты, чтобы не допустить угрозу населенным пунктам и сократить площадь земель лесного фонда, где сейчас пожары», - обратилась к руководителям министерств Наталья Комарова.
Губернатор Югры выступила с предложениями, которые, по ее мнению, могут помочь в ликвидации подобных чрезвычайных ситуаций.
Во-первых, определить Югру пилотным регионом и провести эксперимент: сконцентрировать все силы, направленные на тушение пожаров, в одной структуре, сосредоточив финансы, кадровый потенциал, ресурсы.
Во-вторых, засаживать пострадавшие от пожара территории не ценными породами, а рекультивировать как смешанный лес, чтобы понизить класс опасности этих насаждений.
«Если говорить о безопасности людей, то это правильное решение», - сказала Наталья Комарова, и ее поддержал Евгений Зиничев.
В завершение он отметил слаженность действий всех структур, задействованных в тушении лесных пожаров в Югре. «Уважаемые коллеги, высокий риск возникновения новых очагов сохраняется, видел, как вы работаете, могу сравнивать по стране, отмечаю слаженную работу. В этой системе находится и лесхоз, и органы власти, и МЧС, участвует Газпром. Благодарю за работу, желаю успехов», - сказал министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры