Лесопожарная обстановка в Югре

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Лесопожарная обстановка в Югре
Фото 86.mchs.gov.ruФото 86.mchs.gov.ru
Фото 86.mchs.gov.ru

За прошедшие сутки в Югре по состоянию на 09.00 17 июля 2020 зарегистрировано 6 лесных пожаров площадью 2401,36 га. Действует 25 лесных пожаров на территории Кондинского, Березовского, Октябрьского, Советского и Ханты-Мансийского районов площадью 14039 га, из них локализовано 5 лесных пожаров на территории Кондинского, Советского и Ханты-Мансийского районов площадью 3231,60 га.

 

Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды (с начала пожароопасного сезона – 190 лесных пожаров) и нарушение гражданами (включая местное население и туристов) правил пожарной безопасности в лесах (с начала пожароопасного сезона - 20 лесных пожаров).

По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.

 

Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 210 лесных пожаров общей площадью 20546,58 га (лесная площадь – 20452,36 га).

Для сравнения, в 2019 году на эту дату в лесах региона произошло 89 пожаров площадью 1831,73 га, в 2018 году – 80 пожаров площадью 2439,42 га. 

 

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 июля 2020 года № 395-рп «О введении особого противопожарного режима на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на территории автономного округа с 06 июля 2020 года введен особый противопожарный режим.

 

Распоряжением Администрации Кондинского района от 13 июля 2020 года № 326-р «О введении режима чрезвычайной ситуации» На территории Кондинского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.

 

Постановлением Администрации Советского района от 10 июля 2020 года № 1460 «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Советского района» на территории Советского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.

 

Распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 июля 2020 года № 144-рг «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и установлении регионального уровня реагирования» на территории автономного округа с 14 июля 2020 года введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах автономного округа.

 

Департамент недропользования и природных ресурсов Югры

Фото 86.mchs.gov.ruФото 86.mchs.gov.ru
Фото 86.mchs.gov.ru
Фото 86.mchs.gov.ruФото 86.mchs.gov.ru
Фото 86.mchs.gov.ru
Пт, 07/17/2020 - 16:30

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