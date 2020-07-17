Дети-сироты могут получить жилье в любом муниципалитете Югры

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Дети-сироты могут получить жилье в любом муниципалитете Югры
Фото orenburzhie.ruФото orenburzhie.ru
Фото orenburzhie.ru

Такое решение принято правительством Югры в целях реализации окружного закона «О внесении изменений в статью 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

 

Департаментом социального развития округа разработан порядок реализации новой нормы окружного закона, предусматривающей возможность предоставления детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации помещений по договорам найма жилых помещений в специализированном жилищном фонде без привязки к месту жительства этой категории граждан при их согласии.

 

«Решение ускорит выполнение обязательств органов власти перед сиротами по обеспечению их жильем», - отметила губернатор Югры Наталья Комарова.

«Документ прошел обсуждение и поддержан органами местного самоуправления и общественным советом при департаменте социального развития», - дополнила директор Депсоцразвития Югры Тереза Пономарева.

 

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Фото orenburzhie.ruФото orenburzhie.ru
Фото orenburzhie.ru
Фото orenburzhie.ruФото orenburzhie.ru
Фото orenburzhie.ru
Пт, 07/17/2020 - 16:36

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