68 проектных заявок от СО НКО Югры поборются за победу в специальном конкурсе фонда президентских грантов

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68 проектных заявок от СО НКО Югры поборются за победу в специальном конкурсе фонда президентских грантов

Прием заявок на участие в специальном конкурсе фонда президентских грантов завершился 15 июля. Грантовый фонд конкурса составляет 2 млрд рублей.

Средства для финансовой поддержки НКО будут выделены из резервного фонда президента Российской Федерации для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.

На конкурс поступило 3 868 проектов из 83 регионов. При этом 555 организаций впервые принимают участие в конкурсе фонда президентских грантов.

Ханты-Мансийский автономными округ занял 3 место среди субъектов Уральского федерального округа по количеству поданных заявок, уступив Челябинской (72 заявки) и Свердловской (93 заявки) областям. От югорских НКО подано 68 проектных заявок.

Из трех грантовых направлений конкурса самым популярным стало «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» – подано 1 639 инициатив. Второе место – «Охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни»: подано 1 213 проектных заявок. 1 016 проект претендует на победу в направлении «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства».

Итоги конкурса будут подведены до конца августа, и уже с 1 сентября начнется реализация победивших проектов.

Напомним, о проведении спецконкурса Владимир Путин объявил 8 июня 2020 года на встрече с работниками социальных учреждений и некоммерческих организаций.

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Втр, 07/21/2020 - 11:52

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