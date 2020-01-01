Наталья Комарова дала старт окружному интернет-турниру по шахматам «Олимпийские надежды»

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В Международный день шахмат губернатор Югры познакомилась с участниками онлайн-турнира «Олимпийские надежды», который стартовал сегодня на платформе «Планета шахмат». Югорчане рассказали о своих спортивных достижениях, также поделились с губернатором своими впечатлениями о крупных шахматных соревнованиях, проходивших в автономном округе.
Предваряя онлайн-встречу, губернатор поздравила с праздником всех собравшихся. Наталья Комарова отметила, что шахматы - это игра, не знающая границ и расстояний.
«Сегодняшний интернет-турнир называется «Олимпийские надежды». Есть шанс к предстоящей Всемирной шахматной олимпиаде, которая пройдет в Ханты-Мансийске и Москве, многим из вас выйти на новый уровень мастерства. Поздравляю вас с Международным днем шахмат. Желаю тонкой, глубокой игры, сильных ходов», - сказала глава региона.
В соревнованиях принимают участие более 150 шахматистов из всех муниципалитетов Югры. Турнир проходит по швейцарской системе в 7 туров, с контролем времени 10 минут на партию каждому участнику без добавления времени. В шахматных состязаниях участвуют все желающие разных возрастов.
Югорчан поприветствовал президент международной шахматной федерации Аркадий Дворкович:
«Югорский край - по праву одна из шахматных столиц мира. Надеюсь, игра доставит вам удовольствие, и шахматы еще раз станут точкой притяжения спортсменов со всей планеты. Главное стремиться к новым вершинам. Желаю всего наилучшего».
Так, впервые в турнире принимают участие жители отдаленных населенных пунктов автономного округа. Среди них - семья Каюковых из юрт Пунси Нефтеюганского района. Глава семьи Анатолий Александрович рассказал, что в шахматы научился играть еще в школе.
«Раньше шахматная доска была почти в каждом доме. Сейчас в нашей семье кроме меня никто не играет. В 2019 году нам провели высокоскоростной интернет, появилась возможность научить своих детей игре в шахматы», - рассказывает Анатолий Каюков.
Семья Каюковых за шахматной доской сразится с другими коренными жителями Югры – семьей Пяк из деревни Нумто Белоярского района и семьей Кечимовых из родового угодья У-6, Сургутский район.
К встрече присоединилась мастер спорта России, международный гроссмейстер югорчанка Ольга Гиря. Спортсменка рассказала, как проходило ее шахматное детство.
«Мне повезло, потому что первым тренером был мой отец. Хорошо помню свой первый международный турнир – Чемпионат Европы среди детей до 10 лет. Он проходил в Греции в 2001 году», - сказала гроссмейстер.
В свою очередь Наталья Комарова поблагодарила Ольгу Гирю за отличные успехи на прошедшем онлайн Кубке Нации.
«Посмотрим, как шахматная федерация поступит дальше с этим турниром. Для меня важно знать, участники приняли формат таких соревнований. Уверена, перспективы у этого подхода есть», - отметила глава региона.
В завершение встречи Наталья Комарова своим традиционным символичным ходом е2-е4 открыла турнир «Олимпийские надежды».
Департамент общественных и внешних связей Югры <info@admhmao.ru>