В Югре начался прием заявок на конкурс «Премия «Признание»

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С 20 июля стартовал прием заявок для участия в конкурсе социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия «Признание». Участниками могут стать руководители и представители организаций всех форм собственности, СМИ, некоммерческие организации, реализующие социально значимые проекты в автономном округе, а также граждане, оказавшие содействие в спасении людей.
Конкурс проводится по нескольким номинациям:
«Гражданское слово» - для сотрудников и редакций средств массовой информации, действующих в соответствии со свидетельством о регистрации СМИ на территории автономного округа, блогеры, медиаволонтеры;
«Золотое сердце» - для граждан за смелые и решительные действия при спасении людей; для руководителей коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, реализующих благотворительные и социально значимые проекты в автономном округе;
«Лучшая практика территориального общественного самоуправления» - для территориальных общественных самоуправлений, осуществляющих деятельность в муниципалитетах автономного округа по созданию эффективного социального партнерства власти и населения;
«Милосердие без границ» - для физических лиц, реализующих проекты по поддержке пожилых людей, лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
«Народный контроль» - для социально ориентированных некоммерческих организаций, физических лиц, реализующих проекты в сфере общественного контроля;
«Правозащитная деятельность, правовое просвещение и воспитание» - для центров и юридических клиник, оказывающих бесплатную правовую помощь гражданам; просветительских учреждений и организаций различных форм собственности; негосударственных правозащитных институтов, оказывающих населению юридическую помощь, в том числе в виде правового информирования; некоммерческих организаций, представляющих (защищающих) законные интересы той или иной категории граждан; профессиональных объединений; добровольческих (волонтерских) организаций; средств массовой информации;
«Социальная звезда» - для социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольцев (волонтеров), реализующих социально значимые проекты;
«Социальная ответственность - гарантия успеха» - для коммерческих организаций, реализующих внутрикорпоративные социальные проекты, в том числе по развитию корпоративного добровольчества (волонтерства);
В этом году организаторами было принято решение ввести дополнительную номинацию для граждан, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность по оказанию помощи гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 - «Мы вместе».
Прием заявок продлится по 18 сентября 2020 года включительно. Подробности можно узнать на официальном сайте департамента общественных и внешних связей Югры. Консультирование по вопросам проведения конкурса окружное ведомство осуществляет в течение срока приема заявок по телефону: 8 (3467) 360-150, доб. 2735.
Вәщ тыӆӑщ 20-мит вўш эвӑӆт «Признание» нємпи премия хоӆумтты пӑта вохты нєпекӑт китты рӑхӆ.
Щи кӑсупсыйн кәщайт, айкеӆӑт ӑкӑтты хуятӑт, некоммерческой тӑхет хӑннєхуятӑт па щи ёх, хуйтат па хӑннєхуята нётӑс.
Кӑсупсыйн щимӑш нємӑт вәӆӆӑт:
«Гражданской ясӑӊ» – щит айкеӆӑт хӑншты ёх пӑта;
«Сорни сӑм» – нўшаяӊ хуятӑта нётупсы тәты ёх, коммерческой тӑхет кәщайт, ӆыв саттэӆа вєр тӑйты ёх кӑсты вєритӆӑт;
«Муйсӑр әмӑщ вєрӑт вошӑӊ, кәртӑӊ кәщайт вєрсӑт» – щит вошӑӊ, кәртӑӊ кәщайт, оса тӑхетн рәпитты ёх пӑта кӑсты вєр;
«Сӑмӑӊ ёх» – щи кӑсты вєр щи ёх пӑта, хуйтат пирӑщ, мәшӑӊ ёха, шәкащты няврємӑта нётӆӑт;
«Ӑӆ ёх вантман тӑйӆ» – некоммерческой тӑхет хуятӑт, ӑӆ ёх, хуйтат ӆєтутӑт, пурмӑсӑт па па вєрӑт вантман тӑйӆӑт;
«Хӑннєхуят правайт вантман тӑйты вєр» – щи тӑхетн рәпитты ёх пӑта, хуйтат тәрум пӑта юридичской нётупсэт тәӆӑт;
«Социальной хәс» – некоммерческой тӑхет ёх, волонтёрӑт, хуйтат социальной вєрӑт ӆэщӑтӆӑт;
«Социальной ответственность – гарантия успеха» – коммерческой тӑхет ёх, хуйтат рәпатайн арсыр социальной вєрӑт тәӆӑт;
Тӑм оӆн нємасыя номинация вєрсы щи ёх пӑта, хуйтат COVID-19 мәш пурайн волонтёр иты пирӑщ па мәшӑӊ ёха нётӆӑт.
Вохты нєпекӑт лыпӑт хойты тыӆӑщ 18-мит хӑтӆ вәнты китты мосӆ.
Щи кӑсупсы оӆӑӊӑн айкеӆӑт округ оса тӑхет сайт хуща вантты рӑхӆ. Щи карты кеӆ номер: 8 (3467) 360-150, па 2735 хўват мосты вєрӑт оӆӑӊӑн иньщӑсты рӑхӆ.
Хӑнты ясӑӊа тулмащтӑс Людмила Гурьева