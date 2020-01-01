Оперативная информация о ситуации с лесными пожарами в Югре на 21 июля

- Русский
По информации департамента недропользования и природных ресурсов Югры, количество действующих лесных пожаров в Югре и их площадь уменьшилась.
За прошедшие сутки локализовано 7 лесных пожаров на площади 3 224,2 га, в том числе 4 крупных площадью 3039,2 га на землях лесного фонда Березовского, Кондинского, Октябрьского и Ханты-Мансийского районов.
В Советском районе полностью ликвидированы все крупные лесные пожары.
За прошедшие сутки для локализации и тушения природных возгораний в автономном округе совершили 58 сливов воды общим объемом 647 тонн, обработано более 5 километров кромки действующих пожаров.
Основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа являются грозовые разряды (с начала пожароопасного сезона – 235 лесных пожаров) и нарушение гражданами (включая местное население и туристов) правил пожарной безопасности в лесах (с начала пожароопасного сезона – 20 лесных пожаров).
По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня в автономном округе прогнозируются 1-4 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зарегистрировано 255 лесных пожаров общей площадью 30954,14 га (лесная площадь – 30859,92 га).
Распоряжением правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06 июля 2020 года № 395-рп «О введении особого противопожарного режима на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на территории автономного округа с 06 июля 2020 года введен особый противопожарный режим.
Распоряжением администрации Кондинского района от 13 июля 2020 года № 326-р «О введении режима чрезвычайной ситуации» на территории Кондинского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.
Постановлением администрации Советского района от 10 июля 2020 года № 1460 «О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Советского района» на территории Советского района введен режим чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера.
Распоряжением губернатора Югры от 14 июля 2020 года № 144-рг «О введении режима чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и установлении регионального уровня реагирования» с 14 июля 2020 года введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера в лесах, расположенных в границах автономного округа.