Наталья Комарова поручила подготовить предложения по переходу к первому этапу снятия ограничительных мер в связи с распространением COVID-19

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Это решение губернатор Югры озвучила сегодня на заседании регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в режиме видеоконференцсвязи.
Глава региона привела данные Роспотребнадзора, в соответствии с которыми в автономном округе на 21 июля зарегистрировано и лабораторно подтверждено 14 442 случая новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки зафиксировано и подтверждено 228 новых случаев COVID-19. За весь период пандемии вылечились 9 447 югорчан, в том числе за сутки - 389. Погибло за весь период пандемии 109 человек, из них 3 за последние сутки. Под наблюдением (в том числе в самоизоляции) находятся 20 097 человек, сняты с наблюдения – 47 264.
По данным департамента здравоохранения, в тяжелом состоянии находятся 62 человека, из них - 43 на аппаратах ИВЛ. Переведены в стационар из реанимации за сутки 9 человек. Коэффициент распространения инфекции на сегодня составляет 0,93. Показатель охвата тестированием населения – 335 на 100 тысяч человек. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию – 118%.
Также глава региона поручила аппарату губернатора автономного округа совместно с окружным департаментом здравоохранения, управлением Роспотребнадзора по Югре внести предложения по переходу к этапам снятия ограничительных мероприятий, действующих в автономном округе в период режима повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19.
«Учитывая названные выше данные, методические рекомендации Роспотребнадзора, прошу подготовить проект решения о переходе с 22 июля к первому этапу снятия ограничительных мероприятий», - сказала Наталья Комарова.
Руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Югре Майя Соловьева отметила, что в настоящий момент данные предложения находятся на экспертном рассмотрении научно-исследовательском институте эпидемиологии на предмет обоснованности.
Также глава региона особое внимание уделила работе с семейными очагами заражения. Губернатор подчеркнула, что во всех муниципальных образованиях должен быть одинаковый показатель выписанных и выданных предписаний Роспотребнадзора об обязательном нахождении югорчан на самоизоляции.
«Важно понимать, сколько таких людей и почему мы не можем им вручить предписания. Уважаемы главы, я подключаю вас для координации этой работы. Если есть расхождения в показателях, то тогда включаются механизмы по решению регионального оперативного штаба, которые должны обеспечить этими документами югорчан. Это данные, которые необходимы для принятия управленческих решений по работе в семейных очагах», - сказала глава региона.
Следует отметить, что в настоящий момент в Сургуте в семейных очагах зафиксировано 34% заболевших, Ханты-Мансийске - 41%, Когалыме - 37%, Нягани - 31%, Лангепасе - 46%, Нижневартовске – 28%, Югорске - 57%.