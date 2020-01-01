В Югре повысят качество работы органов МСУ по профилактике терроризма и экстремизма

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В Югре повысят качество работы органов МСУ по профилактике терроризма и экстремизма

Участие сельских поселений Югры в профилактике терроризма и экстремизма, реализацию мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, обсудили сегодня на заседании совета при губернаторе Югры по развитию местного самоуправления.

Глава Октябрьского района Анна Куташова, докладывая о результатах анализа деятельности сельских поселений Югры, уделила особое внимание закону автономного округа «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Югре».

«Проектом закона автономного округа, внесенным окружным прокурором в думу Югры, предлагается внести изменения в части наделения муниципальных районов полномочиями по реализации в сельских поселениях вопросов местного значения в указанной сфере», - сказала Анна Куташова.

По её словам, в III квартале 2020 года нужно представить обоснование о том, что изменения в региональное законодательство будут способствовать повышению эффективности реализации на территории сельских поселений мероприятий в сфере профилактики экстремизма и гармонизации этноконфессиональных отношений.

«Принятие законопроекта будет способствовать реализации на уровне сельских поселений единообразного комплекса мероприятий с учетом всех приоритетных направлений, определенных в федеральных стратегических документах, повышению качества реализуемых мероприятий с учетом имеющихся кадровых и финансовых ресурсов муниципальных районов», - в заключение сказала Анна Куташова.

Губернатор Югры Наталья Комарова поручила департаменту внутренней политики округа провести работу по обучению глав сельских поселений с целью качественного исполнения ими полномочий в сфере профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах поселений и создание условий для укрепления межнационального и межконфессионального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов России, социальной и культурной адаптации мигрантов.

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Чт, 07/23/2020 - 10:15

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