В Югре продолжается прием заявок на премию губернатора для поддержки молодежи

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Прием заявлений на присуждение премии губернатора Югры в целях поощрения и поддержки талантливой молодежи продлится до 30 июля включительно.
Лауреатами могут стать югорчане в возрасте от 14 до 30 лет, добившиеся высоких результатов в различных сферах, победители проекта «Молодежная лига управленцев Югры». Выдвигать граждан на присуждение премии могут только органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, общественные советы при органах местного самоуправления, члены общественной палаты Югры, детские и молодежные общественные объединения, профессиональные образовательные организации и высшие учебные заведения автономного округа.
Для подачи заявки необходимо обратиться в одно из вышеперечисленных учреждений в муниципалитете, в котором проживает кандидат на присуждение премии, направить в адрес регионального молодежного центра официальное письмо с просьбой создать личный кабинет в АИС «Премия Губернатора» на почту press@rmc-ugra.ru. В письме необходимо указать полное наименование организации/органа, полные ФИО руководителя, полные ФИО ответственного лица, которое будет работать в личном кабинете и заполнять анкеты, контактные данные этого лица - телефон и электронная почта. Также письмо должно быть подписано руководителем.
В 2020 году премия будет присуждаться по 12 номинациям за успехи:
- в области научно-технического творчества;
- в работе по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера;
- в творческой деятельности;
- в области развития медиа пространства и информатизации;
- в добровольческой и волонтерской деятельности;
- в формировании здорового образа жизни молодежи;
- в патриотическом и духовно-нравственном воспитании
- в развитии ученического, студенческого самоуправления;
- в развитии системы межнациональных отношений, профилактику экстремизма в молодежной среде;
- в области предпринимательства и управления;
- в области науки и образования;
- в области общественной деятельности.
С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте регионального молодежного центра или по телефону: 8(3467)370-072.