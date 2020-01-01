Российским туристам частично компенсируют расходы на отдых в Югре

  • Русский
Российским туристам частично компенсируют расходы на отдых в Югре
fobos10.comfobos10.com
fobos10.com

Югра вошла в число регионов России, за отдых в которых туристам компенсируют часть затрат на поездки внутри страны в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года.

Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на компенсацию туристам, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. За каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), при приобретении тура в один из регионов из перечня, определенного Ростуризмом, на карту путешественника будет возвращаться денежный кэшбек.

Туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР.  По условиям акции тур должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. При этом продолжительность поездки должна составлять не меньше пяти ночей, а общая стоимость – не менее 25 тысяч рублей. Отмечается, что кэшбек предусмотрен и для круизных маршрутов с проживанием на корабле.

За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся 5 тысяч. Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кэшбек в 15 тысяч предусмотрен за туры стоимостью выше 75 тысяч рублей.

Отметим, что в летний и осенний сезоны Югра предлагает туристам уникальные культурно-познавательные туры и маршруты активного отдыха. Среди них – туры в горы Приполярного Урала, экспедиции на квадроциклах и мотоциклах, пешие походы и трофейную рыбалку, знакомство с культурой и традициями народов ханты и манси, историей развития нефтяной отрасли и северных городов.

info@admhmao.ru

fobos10.comfobos10.com
fobos10.com
fobos10.comfobos10.com
fobos10.com
Чт, 07/23/2020 - 10:53

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 