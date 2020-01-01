Российским туристам частично компенсируют расходы на отдых в Югре

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Югра вошла в число регионов России, за отдых в которых туристам компенсируют часть затрат на поездки внутри страны в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года.
Правительство РФ выделит 15 млрд рублей на компенсацию туристам, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. За каждую поездку туристы получат от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.
По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), при приобретении тура в один из регионов из перечня, определенного Ростуризмом, на карту путешественника будет возвращаться денежный кэшбек.
Туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР. По условиям акции тур должен включать перевозку на любом виде транспорта и проживание в гостинице, прошедшей обязательную классификацию. При этом продолжительность поездки должна составлять не меньше пяти ночей, а общая стоимость – не менее 25 тысяч рублей. Отмечается, что кэшбек предусмотрен и для круизных маршрутов с проживанием на корабле.
За покупку тура стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей на карту вернутся 5 тысяч. Если цена поездки варьируется в диапазоне от 50 до 75 тысяч рублей, путешественнику вернут десять тысяч рублей. Максимальный кэшбек в 15 тысяч предусмотрен за туры стоимостью выше 75 тысяч рублей.
Отметим, что в летний и осенний сезоны Югра предлагает туристам уникальные культурно-познавательные туры и маршруты активного отдыха. Среди них – туры в горы Приполярного Урала, экспедиции на квадроциклах и мотоциклах, пешие походы и трофейную рыбалку, знакомство с культурой и традициями народов ханты и манси, историей развития нефтяной отрасли и северных городов.