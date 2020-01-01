В Югре начал работу «Контакт-центр» социальной службы

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В Югре начал работу «Контакт-центр» социальной службы
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фото https://depsr.admhmao.ru

Горячая линия «Контакт-центр» социальной службы Югры начала работу в Ханты-Мансийском автономном округе.

 

«Это историческое событие для нашего региона. В период пандемии новой коронавирусной инфекции нагрузка на работников социальных служб увеличилась в 6 раз, – рассказала директор Депсоцразвития Югры Тереза Пономарева. – По номеру телефона 88003014443 может обратиться абсолютно любой житель автономного округа, в том числе проживающий за его пределами. Каждый заявитель получит компетентные ответы на вопросы, касающиеся мер социальной поддержки, социальных услуг и сопровождения, опеки и попечительства. Напомню, что только с января 2020 года в Югре установлено 7 новых видов социальной поддержки».

 

В контакт-центре ежедневно без выходных с 09:00 до 21:00 в режиме онлайн 20 специалистов будут принимать, обрабатывать и предоставлять компетентную помощь на все поступающие от жителей региона обращения.

 

«Мы надеемся, что поможем каждому жителю автономного округа своевременно получить все полагающиеся ему меры социальной поддержки», – подчеркнула Тереза Пономарева.

 

Контакт-центр имеет трехуровневую структуру. На первом уровне гражданину предоставляется ответ на интересующий его вопрос безотлагательно оператором горячей линии. В случае поступления вопроса, требующего сбора дополнительных сведений, вступает в силу второй уровень, в рамках которого ответ будет дан в течение 24 часов. На третьем уровне – когда требуется подключить к работе иные ведомства автономного округа, заявитель сможет получить интересующую его информацию не позднее 48 часов.

 

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Втр, 07/28/2020 - 11:15

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