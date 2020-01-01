В Югре в единый день голосования состоятся выборы в 10 муниципалитетах

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В Югре в единый день голосования состоятся выборы в 10 муниципалитетах
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Заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов в Югре провела губернатор Наталья Комарова.

«13 сентября 2020 года в нашем регионе в 10 муниципалитетах состоятся выборы. Предстоит избрать 5 глав муниципальных образований – городское поселение Советский, сельские поселения Лямина Сургутского района, Малый Атлым Октябрьского района, Мулымья Кондинского района, Сорум Белоярского района», – отметила Наталья Комарова, предваряя заседание.

Также в этот день состоятся выборы 88 депутатов в думы Мегиона, Покачей, Радужного, Советского, Белоярского района, а также будут доизбраны члены представительных органов власти в Когалыме и Нефтеюганске.

«Выдвижение кандидатов уже началось 9 июля, – напомнила губернатор. – 130 тысяч избирателей смогут принять участие в голосовании. Надеюсь, что югорчане проявят высокую гражданскую ответственность и активность».

При этом, по словам главы региона, в проведении выборов будет задействовано 97 участковых избирательных комиссий, 900 их членов. Досрочное голосование в труднодоступных, отдаленных местностях пройдет в Белоярском и Сургутском районах.

Председатель окружной избирательной комиссии Денис Корнеев в ходе заседания доложил, что в единый день голосования в Югре состоится 13 муниципальных избирательных кампаний. Дополнительно к вышеназванным будут проведены выборы главы сельского поселения Сытомино Сургутского района. «Голосование по ним было отложено постановлением центральной избирательной комиссии России в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. В целях синхронизации с текущей избирательной кампанией процедуры будут возобновлены с 23 августа, а само голосование пройдет 13 сентября», – сообщил он.

В настоящее время идет выдвижение и регистрация кандидатов. Прием документов заканчивается 29 июля в 18:00 по местному времени. По состоянию на 28 июля, выдвинуто 293 кандидата. Из них зарегистрированы 20 кандидатов.

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Ср, 07/29/2020 - 12:30

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