Ягоды в питании детей

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Ягоды в питании детей

Наступил ягодный сезон, который длится всё лето до осени. Одни ягоды выращены в нашей местности, на приусадебных участках, другие на прилавки магазинов привезены с других областей, а также собраны в лесу. Ягодки привлекают внимание всех, и в первую очередь, детей, и помогут разнообразить рацион питания.

 

Все знают о пользе ягод. Ягоды богаты пектином (пищевые волокна), биофлавоноидами, органическими веществами, минеральными солями (калий, кальций, фосфор, железо, кремний, хром, цинк, кобальт, медь и др.). В основном, в них содержатся, витамин С, b-каротин и фолиевая кислота, остальные представлены в незначительном количестве. К сожалению, мы не можем запастись полезными веществами ягод впрок, про запас, организм усвоит лишь их необходимое количество.

 

При употреблении ягод, как и любых других продуктов, существуют нормы и правила. Впервые в рацион малыша ягоды можно вводить ближе к 1 году, начиная с половины чайной ложки мякоти, постепенно увеличивая количество до 50-100 грамм в сутки. Это при условии, что у ребенка нет аллергической предрасположенности и проблем с пищеварением. По рекомендациям института питания знакомство с ягодами нужно начинать со смородины, черники, крыжовника (без кожуры). Позже можно включать малину, землянику, клубнику, после 1,5 лет – облепиху, черешню. Обязательно нужен индивидуальный подход. С 1 до 3 лет количество ягод в день можно увеличить до 150 гр, с 3 до 6 лет – до 200 гр. Целые ягоды можно давать в таком возрасте, когда ребенок может хорошо их пережевывать.

 

Также свежие ягоды можно добавлять в каши, молочные продукты (творог, натуральный йогурт, кефир). Хороши компоты, кисели, муссы из ягод.

Для профилактики кишечных инфекций и глистно-паразитарных инвазий не забывайте перед употреблением хорошо вымыть ягоды, и ополоснуть их несколько раз питьевой водой. Перед этим обязательно переберите ягоды, убрав мятые и подпорченные. Если сомневаетесь в качестве ягод, можно в конце слегка обдать их кипятком.

 

Депздрав Югры

Няврємӑт пӑта мосты воньщумутӑт
Пил втнэ пора та ёхтыс

Мн мвт свсыр пил яныгми. Тва пилыт ос лныл тыг тотавет. Ксыӈ хтпа манос нврам пил тӈкве сака рупты. Тн лумхлас кӣвре мгыс св ёмас витаминат мыгыт.

 

Лккарыт лвум щирыл, мнь нврам акв тланыл твлын порат ущ пилыл тыттуӈкве рвгыт. с тавн аквторыг св пил ул ман. выл порат туп щай нлы охсал тыттэлн, пилыт сованыл хот-вун. Тувыл лаль 50-100 свит грамм пилыл лщал-лщал свмалтэлн. Ос ӯргалахтн, тав срге гмыӈ ул вос лыс. Ты коныпыл нврамын матыр аллергия ул вос ньщис. Ты врмаль ёмщакв тра-паттлн, тнт ущ тавн пил миӈкве рви.

 

Тнутыт ханищтан институтт рӯпитан хтпат лвсыт, акв тл янытыг мтум нврамыт влт сосыг, свни пилыл ос крыжовникыл совыттл тыттуӈкве ёмас. Ётылнув ӯс морах, ӯйрищ пил, клубника миӈкве рви. Нврам хунь акв тлэ ос хт тпосэ твлы, тавн облепиха ос черешня пил маяпнтуӈкве врмгын. Ты пилыг кивыр мгыс ос сака ёмасг.

Нврам хӯрум тлэ твлын мус 150 грамм свит пилыл миӈкве рви. Тыгыл лаль хт тлэ твлын мус иӈ 200 граммыл миӈкве врмилн. Нврам ӯлыщ пуӈканэ хунь яныгмгыт, тнт ущ тавн совыӈ тгыл пилыт ман. Атиӈк нврам ӯнтуӈкве врмаве.

 

Ущты атум пилыт каша ос щаквит ёт пйтуӈкве рви. Тнэ лы-плт лль пилыт хот-вун. Та юи-плт ёмщакв хот-ловтн, срганн гмыл ул вос мтсыт.

 

Мир пусмалтан департаментыл ктум лххал мньщи лтӈыг Николай МЕРОВ хансыстэ

 

Материал подготовлен на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры

Пт, 07/31/2020 - 12:48

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