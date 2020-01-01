Ягоды в питании детей

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Наступил ягодный сезон, который длится всё лето до осени. Одни ягоды выращены в нашей местности, на приусадебных участках, другие на прилавки магазинов привезены с других областей, а также собраны в лесу. Ягодки привлекают внимание всех, и в первую очередь, детей, и помогут разнообразить рацион питания.
Все знают о пользе ягод. Ягоды богаты пектином (пищевые волокна), биофлавоноидами, органическими веществами, минеральными солями (калий, кальций, фосфор, железо, кремний, хром, цинк, кобальт, медь и др.). В основном, в них содержатся, витамин С, b-каротин и фолиевая кислота, остальные представлены в незначительном количестве. К сожалению, мы не можем запастись полезными веществами ягод впрок, про запас, организм усвоит лишь их необходимое количество.
При употреблении ягод, как и любых других продуктов, существуют нормы и правила. Впервые в рацион малыша ягоды можно вводить ближе к 1 году, начиная с половины чайной ложки мякоти, постепенно увеличивая количество до 50-100 грамм в сутки. Это при условии, что у ребенка нет аллергической предрасположенности и проблем с пищеварением. По рекомендациям института питания знакомство с ягодами нужно начинать со смородины, черники, крыжовника (без кожуры). Позже можно включать малину, землянику, клубнику, после 1,5 лет – облепиху, черешню. Обязательно нужен индивидуальный подход. С 1 до 3 лет количество ягод в день можно увеличить до 150 гр, с 3 до 6 лет – до 200 гр. Целые ягоды можно давать в таком возрасте, когда ребенок может хорошо их пережевывать.
Также свежие ягоды можно добавлять в каши, молочные продукты (творог, натуральный йогурт, кефир). Хороши компоты, кисели, муссы из ягод.
Для профилактики кишечных инфекций и глистно-паразитарных инвазий не забывайте перед употреблением хорошо вымыть ягоды, и ополоснуть их несколько раз питьевой водой. Перед этим обязательно переберите ягоды, убрав мятые и подпорченные. Если сомневаетесь в качестве ягод, можно в конце слегка обдать их кипятком.
Депздрав Югры
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Мир пусмалтан департаментыл ктум лххал мньщи лтӈыг Николай МЕРОВ хансыстэ
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