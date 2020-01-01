Югра обновляет концепцию развития туризма и запускает турплатформу VISITUGRA

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Югра обновляет концепцию развития туризма и запускает турплатформу VISITUGRA
фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru

Перспективы развития и перезагрузки туристической индустрии обсудили на заседании координационного совета при правительстве автономного округа по развитию внутреннего и въездного туризма, которое прошло под председательством заместителя губернатора Алексея Забозлаева.

 

В работе совета также приняли участие представители окружных департаментов промышленности, культуры, физической культуры и спорта, муниципальных образований, фонда развития Югры.

 

По словам Алексея Забозлаева, в связи с вынужденными ограничениями путешествий за пределы страны особую актуальность сегодня приобретает развитие сферы туризма внутри государства и отдельно взятого региона. В большей степени это касается системы придорожного сервиса, средств размещения, предприятий общественного питания и новых объектов туристского интереса.

 

«Безусловно, все планируемые мероприятия должны осуществляться только при условии соблюдения всех норм и требований безопасности, разработанных совместно с Роспотребнадзором, поскольку самое главное – это безопасность туристов. Одна из главных задач – создать для туристов сбалансированные по цене, качеству и безопасности предложения, которые позволят интересно путешествовать по Югре круглый год», – сказал заместитель губернатора.

В предыдущие годы сфера туризма Югры демонстрировала позитивные результаты по наращиванию туристического потока. В 2019 году показатель количества туристов, размещенных в гостиницах, составил 618 тыс. человек.  «Конечно, пандемия коронавируса внесла свои коррективы в наши амбициозные планы. Уже сегодня понимаем, что объем туристского потока в округе в этом году сократится примерно в 2,5 раза. По некоторым оценкам, восстановление показателей докризисного уровня произойдет в 2021 – 2023 годах.  Но нужно выходить на этот уровень раньше, а для этого необходимо всем нам комплексно подойти к восстановлению и развитию этой отрасли экономики в Югре», – нацелил Алексей Забозлаев.

 

Этому будет способствовать, и обновленная концепция развития внутреннего и въездного туризма в Югре. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента промышленности Алексей Михеев, ключевая цель развития отрасли – повышение качества жизни населения посредством обеспечения доступности туристских услуг. Для этого будут создаваться условия для развития туристской инфраструктуры, формирования и продвижения качественного и конкурентоспособного туристского продукта на внутреннем и международном туристских рынках. Приоритетными видами туризма в Югре определены деловой, событийный, охотничий и рыболовный, активный, детский и молодежный, этнографический. В ходе заседания совета департаменту промышленности было рекомендовано вынести проект концепции на утверждение правительства региона.

 

Современный подход к развитию туризма подразумевает вовлечение в процесс институтов развития, а также цифровых ресурсов. Одним из них является туристская платформа VISITUGRA, разрабатываемая фондом развития Югры.

 

Руководитель центра компетенций в сфере туризма фонда развития Югры Владислава Вишневская рассказала, что сейчас завершены разработка модулей управления контентом и ресурсами предприятий, оказывающих туруслуги. В ближайшее время начнется тестирование функционала цифровой платформы, будет работать «горячая линия» для пользователей.  

 

VISITUGRA станет инструментом управления отраслью, продвижения и продажи услуг предприятий сферы туризма и гостеприимства. Функциональные возможности ресурса позволят организовать эффективное взаимодействие поставщиков услуг, входящих в туристский продукт, создавая своего рода региональный маркетплейс.

Турист получит возможность приобрести на платформе готовый тур, сформировать маршрут путешествия, организовать свой досуг в месте пребывания. VISITUGRA будет адаптирована под мобильные устройства и иметь мобильное приложение.

 

Также была анонсирована серия презентационных и обучающих мероприятий, организуемых фондом развития для представителей туристкой индустрии. Так, планируется участие Югры в онлайн-выставке «Знай наше! Зима», презентация туристского потенциала автономного округа на площадке Ассоциации туроператоров России «Академия АТОР», организация цикла семинаров до digital-продвижению, программы повышения квалификации «Эксперт в сфере туризма».

 

Напомним, с июля 2019 года фонд развития выполняет функции центра компетенций в сфере туризма, который занимается продвижением туристского потенциала автономного округа, выступает медиатором между бизнесом и властью, выстраивает межрегиональные связи.

 

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фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ruфото ugra-tv.ru
фото ugra-tv.ru
Пт, 07/31/2020 - 12:59

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