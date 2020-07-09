Росгвардия принимает участие в природоохранных рейдах в Югре

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Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре оказали содействие государственным инспекторам Нижнеобского территориального управления Росрыболовства в проведении профилактических рейдов на водных объектах рыбохозяйственного значения Нижневартовского и Сургутского районов.
С начала рыболовного сезона с июня по июль на путях транспортировки выявлено более 80 нарушений природоохранного законодательства в области рыбной ловли. Изъято свыше 110 килограммов водных биоресурсов и 72 орудия лова, 28 из которых относятся к запрещенным. К административной ответственности привлечено почти 60 правонарушителей, из которых 6 должностных и 7 юридических лиц. Наложены административные штрафы на сумму свыше 550 тысяч рублей.
В одном из рейдов на 50 км автодороги Стержевой — Нижневартовск сотрудниками Росгвардии оказано содействие в задержании автомобиля, при осмотре салона которого были обнаружены охраняемые законом и запрещенные к вылову 3 экземпляра сибирского осетра, более 400 особей нельмы и стерляди. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот водных биологических ресурсов, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.
В августе-сентябре в период осенней миграции осетровых и сиговых видов рыб к местам нереста и зимовки проведение совместных мероприятий сотрудников Росгвардии с инспекторами рыбоохраны Югры будет продолжено.
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре