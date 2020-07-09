Росгвардия принимает участие в природоохранных рейдах в Югре

  • Русский
Росгвардия принимает участие в природоохранных рейдах в Югре

Сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по ХМАО – Югре оказали содействие государственным инспекторам Нижнеобского территориального управления Росрыболовства в проведении профилактических рейдов на водных объектах рыбохозяйственного значения Нижневартовского и Сургутского районов.

С начала рыболовного сезона с июня по июль на путях транспортировки выявлено более 80 нарушений природоохранного законодательства в области рыбной ловли. Изъято свыше 110 килограммов водных биоресурсов и 72 орудия лова, 28 из которых относятся к запрещенным. К административной ответственности привлечено почти 60 правонарушителей, из которых 6 должностных и 7 юридических лиц. Наложены административные штрафы на сумму свыше 550 тысяч рублей.

В одном из рейдов на 50 км автодороги Стержевой — Нижневартовск сотрудниками Росгвардии оказано содействие в задержании автомобиля, при осмотре салона которого были обнаружены охраняемые законом и запрещенные к вылову 3 экземпляра сибирского осетра, более 400 особей нельмы и стерляди. Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот водных биологических ресурсов, занесенных в Красную Книгу Российской Федерации. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

В августе-сентябре в период осенней миграции осетровых и сиговых видов рыб к местам нереста и зимовки проведение совместных мероприятий сотрудников Росгвардии с инспекторами рыбоохраны Югры будет продолжено.

 

Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре

Пт, 07/31/2020 - 16:53

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 