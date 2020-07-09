Неработающим югорчанам будет оказана господдержка

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Неработающим югорчанам будет оказана господдержка

На заседании правительства Югры, состоявшегося сегодня под председательством губернатора Натальи Комаровой, внесены изменения в государственную программу «Поддержка занятости населения».

Это обусловлено тем, что решением правительства Российской Федерации из федерального бюджета Югре выделено 60,4 млн рублей на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда региона.

«Это позволит работодателям выплачивать работникам из числа граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан в течении 3-х месяцев заработную плату в размере 23 689 рублей в месяц», - отметила глава региона.

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Пт, 07/31/2020 - 17:01

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