Сотрудники югорской Росгвардии награждены государственными наградами

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Указом Президента Российской Федерации за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга медалью «За отличие в охране общественного порядка» награждены: офицеры СОБР – капитаны Валерий Е. и Дмитрий Д., старший группы задержания Сургутского отдела вневедомственной охраны прапорщик Александр Бахтин.
Церемония вручения государственных наград прошла в г. Сургуте на базе ОМОН «Стерх».
Заслуженные награды в торжественной обстановке сотрудникам Росгвардии вручил заместитель командующего Уральским округом войск национальной гвардии Российской Федерации по организации вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы генерал-майор Николай Олехнович.
«Благодарю за службу на благо Отечества, самоотверженность, сопряженную с риском для жизни и стойкость», – отметил во вступительной речи генерал-майор Николай Олехнович.
Благодаря добросовестному труду, сопряженному с риском для жизни безопасность и права югорчан находятся под надежной защитой.
Справочно:
В феврале 2019 года при участии офицера СОБР Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитана Валерия Е. было задержано лицо, причастное к совершению преступления террористической направленности, у которого при себе находилась ручная граната РГД-5 и самодельное взрывное устройство с запалом.
В июле 2019 года при непосредственном участии офицера СОБР Управления Росгвардии по ХМАО – Югре капитана Дмитрия Д. был задержан находящийся в оперативном розыске преступник, вооруженный огнестрельным оружием.
1 августа 2019 года около 23 часов вечера в Сургуте находящийся на маршруте патрулирования экипаж вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение из дежурной части о необходимости оказания помощи наряду патрульно-постовой службы полиции в задержании вооруженного преступника.
Незамедлительно прибыв на место происшествия, старший сержант Иван Бугайский и прапорщик Александр Бахтин увидели лежащего около патрульного автомобиля ППС полицейского без признаков жизни.
Мгновенно оценив обстановку, росгвардейцы определили, что второй сотрудник полиции ранен, и его жизнь находится в опасности.
Тем временем, разъяренный мужчина, вооруженный ножом, заметив сотрудников Росгвардии, направился в их сторону.
На требования правоохранителей прекратить противоправные действия и на произведенный сотрудником Росгвардии предупредительный выстрел в воздух мужчина не реагировал. Огнем на поражение, открытым сотрудниками вневедомственной охраны и раненым полицейским, преступник был нейтрализован.
Для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшему была вызвана бригада медиков.
Артем Енов,
фото Евгений Килимбаев