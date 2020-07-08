Сотрудники Урайского межмуниципального отдела вневедомственной охраны встречают 54-ю годовщину создания подразделения

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5 августа исполнилось 54 года со дня образования межмуниципального отдела вневедомственной охраны города Урая. С начала года нарядами групп задержания выявлено более 100 преступлений и административных правонарушений.
«Обязанности по охране общественного порядка и имущества выполняем качественно и добросовестно. Показатели деятельности отдела – результат личного вклада каждого сотрудника», – прокомментировал начальник Урайского ОВО майор Антон Чернышев.
Основная работа отдела направлена на комплексную защиту объектов и квартир граждан от преступных посягательств, охрану особо важных объектов, подлежащих обязательной охране при помощи современных технических средств.
Сегодня вневедомственная охрана Урая обеспечивает надежную безопасность свыше 380 объектов различных форм собственности.
«Один из самых востребованных и надежных способов охраны имущества – подключение к пульту централизованной охраны. Благодаря развитию технических средств и расширенному комплексу охранных услуг отдел успешно выполняет поставленные задачи», – рассказал начальник пульта централизованной охраны майор Вячеслав Ершов.
Многие из сотрудников Урайского МОВО служат на благо Родины более 15 лет. Стаж службы психолога группы кадров Наталии Самойловой в сентябре пройдет 10–летний рубеж. В задачи специалиста входит не только индивидуально-психологическое консультирование сотрудников, но и проведение психодиагностики кандидата, анализ соответствия личных качеств к предъявляемым требованиям.
С особым уважением и почтением в Урайском отделе относятся также к коллегам-ветеранам, передавшим профессиональные знания, опыт, корпоративные нормы и ценности молодым специалистам.
Екатерина Панфилова,
фото Надежда Дембик