В Югре сотрудники Росгвардии рассказали о работе ведомства журналистам редакции национальных газет

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В Ханты-Мансийске накануне Всемирного дня коренных народов мира военнослужащие и сотрудники Росгвардии встретились с Главным редактором Объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галиной Кондиной и известными в Югре журналистами и писателями.
На встрече сотрудники пресс-службы Управления рассказали об основных задачах Росгвардии, направленных на обеспечение безопасности югорчан, об истории создания территориального органа. Журналисты редакции поделились с сотрудниками и военнослужащими Росгвардии о творческих планах.
«Основная направленность газет коренных малочисленных народов Севера ханты и манси – рассказывать о людях, которые живут в Югре. Считаю полезными информационные материалы пресс-службы Росгвардии о проведении мероприятий профилактической и военно-патриотической направленности», - отметила главный редактор объединенной редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» Галина Кондина.
Со страниц газет военнослужащие и сотрудники Росгвардии узнают об особенностях края, в котором несут службу, о культуре народов Севера. В свою очередь, хантыйские и мансийские семьи могут прочитать о мероприятиях, проводимых военнослужащими и сотрудниками Росгвардии, которые направлены на обеспечение безопасности югорчан, рейдах с представителями других правоохранительных структур в части сохранения экологической целостности региона.
Представители ханты и манси служат в рядах Росгвардии. Отец военнослужащего сержанта Артема Енова - корреспондент редакции, член Союза журналистов и Союза писателей России, лауреат премии губернатора ХМАО – Югры в области литературы, поэт-сказитель Владимир Енов поделился о работе над своей новой книгой – хантыйском героическом сказании в стихотворной форме. Он пишет сказки для детей на русском и хантыйском языках, в основе материалов – рассказы его дедушки. В арсенале писателя три сборника сказок на двух языках.
Материалы пресс-службы Росгвардии, которые разместят на интернет–сайте редакции национальных газет, будут переведены на хантыйский и мансийский языки.
В завершение встречи сотрудники Управления Росгвардии по ХМАО – Югре выразили признательность творческому коллективу за высокий профессионализм и объективное освещение служебной деятельности ведомства.
Справочно
Первая окружная газета коренных малочисленных народов Севера в Югре «Ханты-Манчи шоп (шой)» образована в 30-х годах XX века. В 1991 году создана Объединённая редакция газет на языках ханты «Ханты ясанг» («хантыйское слово») и манси «Луима сэрипос» («утренняя заря»). Газеты получают хантыйские и мансийские семьи, школы, музеи, библиотеки, Центры культуры и другие учреждения округа. Печатные издания знают во многих странах мира, тексты газет используют в исследовании финно-угорские учёные. Газета «Ханты ясанг» – обладатель трех Знаков отличия, «Луима сэрипос» – двух Знаков «Золотой фонд прессы».
Наталья Васильченко,
Пресс-служба Управления Росгвардии по ХМАО - Югре