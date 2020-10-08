В Югре совершенствуется система устойчивого развития коренных народов

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Изменения в региональную концепцию устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера внесли члены окружного правительства в ходе заседания, состоявшегося под председательством первого заместителя губернатора Югры Геннадия Бухтина.
«С 2019 года в автономном округе работа по поддержке и развитию коренных малочисленных народов ведется на основании проектного подхода. В этой связи в концепцию включены показатели, характеризующие результативность ее реализации», – констатировал он.
В числе этих показателей – увеличение площади восстановленных, рекультивированных земель; численности представителей коренных малочисленных народов, работающих в организациях, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность; количества таких организаций и многие другие.
Помимо этого, для синхронизации мероприятий государственной программы с приоритетным проектом «Совершенствование системы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера в Югре» концепция дополнена показателем, характеризующим долю граждан данной категории, участвующих в мероприятиях по содействию занятости населению.
Исполняющий обязанности директора департамента внутренней политики автономного округа Дмитрий Сердюков напомнил, что в концепции указаны приоритетные направления, требующие особого внимания органов власти региона, демографические показатели, система воспитания и обучения, развития хозяйственной деятельности, содействие трудоустройству, создание условий для развития самозанятости коренных малочисленных народов Севера, проживающих в Югре.
«Ориентиры устойчивого развития по основным направлениям – защита исконной среды обитания, традиционного образа жизни, культуры, сохранение родных языков, образование, здравоохранение, обеспечение социальной защиты. Концепцией вводится понятие «региональная модель устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера», систему эффективного управления и взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления автономного округа», – добавил он.
Также документом предусмотрено внедрение модельной муниципальной программы, разработанной для обеспечения единства подходов при формировании целей и основных мероприятий.
По словам Дмитрия Сердюкова, принципиально новым решением является закрепление в концепции показателей до 2025 года, отражающих результаты ее реализации с целью контроля эффективности деятельности органов власти. Здесь предусмотрены улучшение демографических показателей, увеличение доли носителей родного языка и многие другие.