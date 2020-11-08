Обновленный Русскинской музей представили губернатору Югры

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Русскинской музей природы и человека имени Александра Ядрошникова посетила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе рабочего визита в деревню Русскинская Сургутского района.
В 2019-2020 годах здесь был проведен капитальный ремонт здания для размещения центра национальной культуры, фондохранилища музея.
В минувшем году в рамках реализации соглашения о сотрудничестве между правительством автономного округа и нефтяной компанией «ЛУКОЙЛ» на эти цели было выделено 10 миллионов рублей.
В результате проведены облицовка фасада, ремонт крылец, кровли, внутренних помещений, заменены дверные и оконные блоки, сети электро- и теплоснабжения.
Помимо этого, в новом здании музей установлены дополнительные стеклопакеты, приобретены лампы для мультимедийного, произведено благоустройство территории, проведена реконструкция парка под открытым небом.
В ходе визита Наталье Комаровой не только представили новое здание, но и обновленные залы, экспозиции. В честь международного Дня коренных народов мира, празднуемый 9 августа, в музее был проведен традиционный обряд окуривания для призвания благорасположения, защиты, уравновешивания духовного состояния.
Напомним, что Русскинской музей природы и человека в 1988 году организовал Александр Ядрошников.
Экспозиции учреждения повествуют о гармоничном сосуществовании природы и человека. Здесь представлена уникальная зоологическая коллекция.
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры