Обеспечение прав избирателей в единый день голосования – на контроле югорских властей

- Русский
Избирательные кампании в 10 муниципалитетах пройдут в Югре в единый день голосования – 13 сентября.
Так, жителям Советского, Лямина Сургутского района, Малого Атлыма Октябрьского района, Мулымья Кондинского района, Сорума Белоярского района предстоит выбрать глав. А в Мегионе, Покачах, Радужном и Белоярском районе пройдут выборы депутатов местных дум. Также будут организованы выборы в совет депутатов городского поселения Советский.
При подготовке к единому дню голосования в Югре проводятся мероприятия, направленные на повышение доступности мест для голосования и избирательных участков для маломобильных граждан. Эти меры были разработаны с учетом рекомендаций мониторинговой группы при уполномоченном по правам человека в регионе, общественных организаций инвалидов.
Так, по данным окружной избирательной комиссии, во всех 10 муниципалитетах, где пройдут выборы, суммарно проживают 2 752 избирателя, имеющих ограничения по здоровью.
В этой связи в числе приоритетов – создание максимально комфортных условий для маломобильных категорий югорчан на избирательных участках.
Так, за каждым избирательным участком закреплены ответственные за подготовку и организацию голосования инвалидов, прошедшие соответствующее обучение.
Для удобства избирателей, имеющих ограничения, для оказания помощи инвалидам и маломобильным гражданам на избирательных участках будут работать волонтеры, имеющие существенный практический опыт работы с такими категориями югорчан.
На участках в период избирательных кампаний будут работать члены мониторинговой группы при уполномоченном по правам человека в Югре, общественных объединений, которые будут следить за соблюдением всех прав инвалидов, обеспечением доступности мест для голосования.
Во взаимодействии с региональным отделением всероссийского общества глухих будет проработан вопрос по организации сурдоперевода с помощью операторов службы визуальной информационной поддержки для глухих и слабослышащих граждан, с применением мобильных средства связи и программ, передающих видеоизображение.
Кроме того, на избирательных участках планируется обеспечение возможности для избирателей с ограничением по зрению прослушать информацию о кандидатах как с аудионосителей, так и с официальных сайтов муниципалитетов в максимально доступной форме.
На участках будет обеспечено наличие трафаретов для удобства заполнения избирательного бюллетеня. Благодаря этой технологии, югорчане, имеющие проблемы со зрением, смогут самостоятельно реализовать свое избирательное право.
А для впервые голосующих, достигших 18-летнего возраста, на избирательных участках в торжественной обстановке будут вручены памятные сувениры и благодарственные письма.
«Право избирать и быть избранным закреплено в основном законе нашей страны – Конституции Российской Федерации, – прокомментировал член общественной палаты Югры Станислав Кононенко. – Сегодня общими усилиями государства и гражданского общества обеспечены максимальные условия доступности избирательных участков и услуг сопровождения избирательного процесса для непосредственного участия граждан с инвалидностью и других маломобильных групп населения, а значит, независимо от своего социального статуса, необходимо проявить гражданскую позицию в единый день голосования.