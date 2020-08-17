Отдел вневедомственной охраны Югры отметил 61-ую годовщину образования

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13 августа исполнился 61 год со дня образования отдела вневедомственной охраны города Ханты–Мансийска. На торжественном построении правами начальника Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по ХМАО – Югре были награждены отличившиеся в службе сотрудники.
«Желаю всему личному составу Ханты–Мансийского отдела вневедомственной охраны крепкого здоровья, тепла и уюта Вашим семьям, высокого профессионализма в выполнении предъявляемых государством и обществом задач», – поздравил коллег начальник отдела вневедомственной охраны Ханты – Мансийска капитан Алексей Подпальный.
Высокие показатели – это заслуга, в первую очередь, сотрудников отдела вневедомственной охраны, готовых прибыть за считанные минуты на место происшествия, оказать помощь потерпевшим и предпринять все необходимые меры по задержанию подозреваемых.
Справочно:
С начала года нарядами групп задержания Ханты–Мансийского отдела вневедомственной охраны Росгвардии выявлено более 160 административных правонарушений, пресечено 10 преступлений, а также осуществлен 531 выезд по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов. Выявлено двое граждан, находящихся в федеральном розыске. Сегодня вневедомственная охрана обеспечивает надежную безопасность более 4400 объектов различных форм собственности.
Екатерина Панфилова