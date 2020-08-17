В Югре утверждена концепция этнокультурной системы образования в местах традиционного проживания КМНС

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Концепцию развития этнокультурной системы образования в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера и план мероприятий по ее реализации на 2020-2024 годы утвердили члены югорского правительства.
«Реализация концепции обеспечит доступность дошкольного, начального, общего и дополнительного образования детей без их отрыва от родителей, ведущих традиционный образ жизни, восстановление и сохранение традиционного хозяйствования коренных малочисленных народов Севера, приобщение детей к национальной культуре, родному языку, традициям и обычаям, защиту исконной среды обитания», – подчеркнула губернатор Югры Наталья Комарова.
Концепция направлена на создание этнокультурной системы образования, обеспечивающей личностное и познавательное развитие учащихся из числа КМНС. Такое развитие ориентировано на сохранение национальной самобытности, традиционного образа жизни, формирование национальной идентичности, культурных ценностей.
В процессе ее реализации в Югре будут созданы все необходимые условия для развития электронных образовательных ресурсов в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных народов, сформированы инфраструктура цифровизации образования, интернет-ресурсы поддержки этнокультурного образования, соответствующие программы.
Концепция будет реализована в три этапа. На первом в 2021 году будет создана единая система этнокультурного образования посредством электронных ресурсов. В 2022 году по итогам второго этапа в регионе будет внедрен проект для получения начального образования юными представителями коренных народов, проживающими в традиционных местах. Итогом третьего этапа станет разработка проекта программы этнокультурного образования до 2030 года.
Так, в соответствии с документом уже с 1 сентября нынешнего года будет организовано обучение детей из числа коренных народов непосредственно в местах традиционного проживания.
Президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова подчеркнула, что реализация концепции позволит максимально использовать возможности активно внедряемых в Югре IT-стойбищ. «Это очень правильно, важно и своевременно. Наша глобальная задача – сохранение родных языков. И проживание ребенка в традиционной среде, его обучение без отрыва от этой среды является эффективным решением в том числе и этой задачи. Получив образование, дети сохранят родную культуру, родной язык, богатое наследие наших народов», – констатировала она.
«Концепция – это живой документ, наполняемый конкретными решениями. В этой работе задействовано очень большое число людей», – сказала Наталья Комарова.