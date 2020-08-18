В Югре успешно реализуется проект по профессиональному переобучению югорчан

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В Югре успешно реализуется проект по профессиональному переобучению югорчан
фото https://vk.com/myberezovoфото https://vk.com/myberezovo
фото https://vk.com/myberezovo

В рамках национального проекта «Демография» в Югре женщины, имеющие малолетних детей, и пожилые люди в возрасте от 50 лет и старше продолжают проходить переобучение и повышение квалификации.

 

В Югре разработан и утвержден порядок переобучения, повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет (состоящих в трудовых отношениях с работодателем) и обратившихся в органы службы занятости, имеющих детей до 6 лет включительно.

 

Профессиональное обучение осуществляется по востребованным на рынке труда профессиям согласно перечню, утвержденному приказом окружного департамента труда и занятости, либо под гарантированное работодателем рабочее место. Обучаться можно по заочной, очной, очно-заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. Средний период обучения – 3 месяца.

 

Следует отметить, что в период прохождения обучения не состоящим в трудовых отношениях и не получающим пенсию по государственному пенсионному обеспечению женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, предусмотрена выплата стипендии в размере величины минимального размера оплаты труда, увеличенного на размер районного коэффициента.

 

На сегодняшний день органами службы занятости автономного округа заключено 224 договора на обучение 642 женщин, приступили к обучению 570 женщины, завершили обучение 458 женщин.

 

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста осуществляется также по востребованным на рынке труда профессиям.

 

При прохождении обучения в другой местности гражданам предусмотрены компенсация стоимости проезда к месту обучения, расходы на выплату суточных за 1 месяц обучения, расходы по найму жилого помещения. Кроме того, предусмотрена оплата медицинского осмотра перед направлением граждан на обучение.

 

Сейчас проходят профобучение 700 югорчан, завершили обучение - 627.

 

Для участия в программах необходимо обратится в центр занятости населения по месту жительства, и предоставить необходимые документы. С их перечнем можно ознакомиться на официальном сайте департамента труда и занятости Югры.

 

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Втр, 08/18/2020 - 11:41

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