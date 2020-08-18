Формула успешного выбора профессии

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«Если ты не знаешь, в какую гавань держишь путь, то ни один ветер не будет для тебя попутным» (Сенека)
В нашей жизни не так много ситуаций, когда приходится совершать глобальный выбор, влияющий на всю дальнейшую судьбу. Один из таких важнейших шагов - выбор профессии. Работа и все, что с ней связано, занимает в среднем примерно половину жизни человека! Однако не нужно относиться к выбору профессии, как пугающей необходимости, гораздо позитивнее видеть в этом начало нового интересного жизненного этапа.
«Как выбрать будущую профессию?» - рано или поздно таким вопросом задается каждый. Выбор профессии – дело не простое, но необходимое. Ведь счастливая и успешная жизнь во многом зависит от работы, которой занимается человек. Многие в процессе профессионального самоопределения заходят в тупик по причине того, что не видят разницы между профессией и работой. Чем же отличается «профессия» от «работы»?
Не любой труд может считаться профессиональным. Например, уход за своими детьми не является профессиональной деятельностью, хотя его и можно назвать работой, а вот уход за детьми в детском саду в полном смысле этого слова профессиональная деятельность.
Трудовую деятельность принято считать профессиональной, если человек обладает определённым уровнем квалификации, прошел обучение в учебном заведении, о чем свидетельствует документ об образовании и выполняемая человеком деятельность приносит доходы.
Что же это такое профессия?
Профессия – трудовая деятельность человека, требующая определенного образования, подготовки навыков и опыта. Происходит это слово от латинского professio, означающего «публичное выступление». Во времена Древнего Рима так называли род занятий, которому человек себя посвящал, и о котором заявлял публично. Профессию надо отличать от специальности и должности. Профессия – это группа родственных специальностей.
Специальность – это конкретный вид деятельности в рамках какой либо профессии. Например, в профессию «врач» входят такие специальности, как терапевт, хирург, окулист, педиатр и еще несколько десятков конкретных профилей деятельности, а в профессию «слесарь» - такие, как сантехник, электрослесарь, слесарь по ремонту автомобиля и др.
Профессиональное обучение бывает нацелено как на получение профессии, в рамках которой затем можно будет сосредоточиться на чем-то одном, так и сразу на конкретную специальность.
Профессиональное самоопределение характерно не только для юного возраста. Ошибки выбора профессии, экономическая нестабильность, изменчивость ситуации на рынке труда рождает потребность и необходимость вновь вернуться к профессиональному самоопределению и у взрослого населения.
Что же нужно делать, что бы время, потраченное на получение профессии, не утекло впустую?
Как и любое дело, выбор профессии начинается с постановки цели. Цели должны быть:
-конкретными (хочу получить Нобелевскую премию в области литературы, купить домик на берегу Иртыша, стать самым крупным бизнесменом в нашем городе, хочу получить хорошее образование и т.д.);
-реалистичными, то есть соотнесенные с собственными возможностями – физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и т.д. (если нет литературных способностей, то Нобелевская премия в области литературы – цель не реалистичная);
-ограниченными во времени (цель-это мечта, которая должна осуществиться точно к назначенному сроку). Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами – личностными особенностями, склонностями, способностями, профессионально важными качествами, а не внешними – деньги, связи, случай.
При планировании профессиональной карьеры необходимо выделить следующие моменты:
- Главная цель (кем хочу стать, чего достичь, каким хочу быть).
- Цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, секциях, знакомство с будущей профессией, обращение в службы для прохождения переподготовки и т.д.).
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- Пути и средства достижения целей (знания и умения, связи, финансы).
- Внешние условия достижения целей (выбор места учебы, возможные препятствия и пути их преодоления).
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- Внутренние условия достижения целей (способности, сила воли, здоровье).
На выбор профессии каждого конкретного человека могут влиять разные факторы, но есть основное «уравнение с тремя неизвестными», которое является базой определения любой профессии и задача каждого, направленного на успех в профессиональной карьере, найти эти неизвестные.
Правильный выбор профессии, по мнению специалистов, возможен только, если человеком учитывается одновременно сразу три фактора, которые условно называют так: «склонен» (интересуется), «способен», «требуется». Своеобразная «формула выбора профессии» представлена известным ученым-психологом Е. А. Климовым, и кратко эти составляющие получили название «хочу», «могу», «надо».
Хочу - желание выполнять конкретную работу, интерес к ней, увлеченность, направленность именно на эту деятельность.
Могу – наличие способностей именно к данной работе, соответствие особенностей личности и специфике выбранной профессии, отсутствие медицинских или психологических противопоказаний к ней.
Надо – потребность рынка труда, спрос на данную профессию, вероятность исчезновения профессии, пресыщение рынка специалистами данной профессии и оплата за труд.
Конечно, для начала надо определить для себя свои профессиональные потребности. А именно, чем хотели бы заниматься, какой вид труда интересует (управление, обслуживание, образование, оздоровление, творчество, производство, консультирование, исследование, защита, контроль и т.д). Определить для себя предмет труда, с чем или кем именно Вы хотели бы взаимодействовать в своей профессиональной деятельности (человек, информация, финансы, техника, искусство, животные, растения, продукты, изделия, природные ресурсы и т.д.). Любой труд ориентирован на других людей, и чем более интересны обществу Ваша профессия и Ваши умения, тем больше Вы будете получать денег. Чем более компетентно и умело Вы сможете решить чьи-то проблемы, тем дороже это будет оплачено.
Выбирая профессию старшеклассникам нужно учесть факторы, влияющие на ошибочное профессиональное самоопределение человека:
-социальная незрелость людей;
-отсутствие знаний о факторах, влияющих на выбор профессии (состояние здоровья, специальные навыки);
-неадекватный уровень самооценки (завышенный или заниженный);
-недостаточное представление о специфике будущей профессии;
-низкая ориентация в сфере образования (непонимание разницы между высшими или средними специальными заведениями, сроком обучения, количеством экзаменов);
-выбор профессии «за компанию»;
-выбор профессии под давлением родителей;
-выбор престижной профессии (в данный момент престижными считаются профессии экономиста, юриста, менеджера, переводчика и др. Интерес к ним есть у большинства выпускников школ, но не у всех есть способности к этим профессиям (высокая эрудиция, энергия, коммуникабельность, работоспособность));
-отождествление учебного предмета с профессией (например, ученица хорошо пишет сочинения и решает, что ее призвание – журналистика, однако, профессия журналиста предполагает частые поездки, умение вникать в разные сферы деятельности и взаимоотношения людей, а не только написание статей);
-отождествление профессии с конкретным человеком (младший брат восхищается старшим, летчиком по профессии, из любви к брату он тоже решает, что это его призвание, но это далеко не всегда соответствует действительности);
-несоответствие здоровья и условий труда в избранной профессии;
-устаревшие представления о характере труда и возможностях профессии (не знание динамики развития профессий в связи с техническим прогрессом приводит к ошибкам. Нередко под названием профессии скрыт совершенно новый темп и характер труда. Всегда нужно стремиться узнать именно о современном облике профессии);
-неумение разобраться в себе, своих склонностях, способностях и мотивах.
Как сориентироваться в многообразии профессий? Чем определяется успех в построении карьеры? Каковы типичные ошибки на пути профессионального самоопределения, можно ли их избежать? Как перейти от общих размышлений о своем будущем к конкретным действиям?
Ответить на эти вопросы школьникам помогут специалисты по профориентации центра занятости населения при обращении по телефону 32-05-03 и по предварительной записи на индивидуальное консультирование по адресу: г. Ханты-Мансийск, Центр занятости населения, ул. К. Маркса, д. 12, кабинет №1.
Государственная услуга по профессиональной ориентации предоставляется бесплатно.
Шрайнер И. В., ведущий инспектор отдела по профобучению и профориентации
КУ «Ханты - Мансийский центр занятости населения»