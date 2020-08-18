Вы можете служить в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре

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В оперативный взвод ОМОН г. Сургута Управления Росгвардии по ХМАО – Югре с дислокацией г. Ханты–Мансийск требуются кандидаты на должность полицейский (боец) и младший инспектор по связи и специальной техники.
Обращаться по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзная, д. 58А.
Контактный телефон: 8 932 412 63 36 (г. Сургут), 8 929 297 29 19 (г. Ханты–Мансийск) с 9:00 до 18:00.
Требования к кандидатам:
– Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
– Служба в Вооруженных силах Российской Федерации.
– Отсутствие судимости у кандидата и у близких родственников.
– Образование не ниже среднего (полного).
– Образование техническое по должности младший инспектор по связи и специальной техники.
– Отличная физическая подготовка и состояние здоровья (категория годности здоровья по военному билету А).
– Спортивные звания приветствуются.
Условия:
• Полный рабочий день службы (работы).
• Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.
• Оплачиваемый ежегодный отпуск от 55 суток.
• Ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска.
• Возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учебных заведениях.
• Оплачиваемые учебные отпуска.
• Бесплатное медицинское обслуживание.
• Оплачиваемый больничный.
• Санаторно-курортное лечение в санаториях Росгвардии (в том числе для членов семьи).
• Обязательное страхование жизни и здоровья.
• Возможность в льготном порядке устроить ребенка в дошкольные учреждения.
• Денежные субсидии на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги.
• Льготное пенсионное обеспечение.
• Полный социальный пакет.
• Социальные гарантии и льготы в соответствии с законодательством РФ.
В Управление Росгвардии по ХМАО – Югре (г. Ханты-Мансийск) требуются кандидаты на должность инспектор-кинолог.
Обращаться по адресу: г. Ханты–Мансийск, ул. Свердлова, д.10
Контактный телефон: 8 909 187 14 66
Требования к кандидатам:
– Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.
– Служба в Вооруженных силах Российской Федерации.
– Отсутствие судимости у кандидата и у близких родственников.
– Образование не ниже среднего (полного) профессионального.
– Отличная физическая подготовка и состояние здоровья (категория годности здоровья по военному билету А, Б).
Условия:
• Полный рабочий день службы (работы).
• Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.
• Оплачиваемый ежегодный отпуск от 55 суток.
• Ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска.
• Возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учебных заведениях.
• Оплачиваемые учебные отпуска.
• Бесплатное медицинское обслуживание.
• Оплачиваемый больничный.
• Санаторно-курортное лечение в санаториях Росгвардии (в том числе для членов семьи).
• Обязательное страхование жизни и здоровья.
• Возможность в льготном порядке устроить ребенка в дошкольные учреждения.
• Денежные субсидии на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги.
• Льготное пенсионное обеспечение.
• Полный социальный пакет.
• Социальные гарантии и льготы в соответствии с законодательством РФ.
Управление Росгвардии по ХМАО-Югре