Вы можете служить в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре

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Вы можете служить в Управлении Росгвардии по ХМАО – Югре

В оперативный взвод ОМОН г. Сургута Управления Росгвардии по ХМАО – Югре с дислокацией г. Ханты–Мансийск требуются кандидаты на должность полицейский (боец) и младший инспектор по связи и специальной техники.

Обращаться по адресу: г. Сургут, ул. Профсоюзная, д. 58А.

Контактный телефон: 8 932 412 63 36 (г. Сургут), 8 929 297 29 19 (г. Ханты–Мансийск) с 9:00 до 18:00.

Требования к кандидатам:

– Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

– Служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

– Отсутствие судимости у кандидата и у близких родственников.

– Образование не ниже среднего (полного).

– Образование техническое по должности младший инспектор по связи и специальной техники.

– Отличная физическая подготовка и состояние здоровья (категория годности здоровья по военному билету А).

– Спортивные звания приветствуются.

 

Условия:

• Полный рабочий день службы (работы).

• Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.

• Оплачиваемый ежегодный отпуск от 55 суток.

• Ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска.

• Возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учебных заведениях.

• Оплачиваемые учебные отпуска.

• Бесплатное медицинское обслуживание.

• Оплачиваемый больничный.

• Санаторно-курортное лечение в санаториях Росгвардии (в том числе для членов семьи).

• Обязательное страхование жизни и здоровья.

• Возможность в льготном порядке устроить ребенка в дошкольные учреждения.

• Денежные субсидии на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги.

• Льготное пенсионное обеспечение.

• Полный социальный пакет.

• Социальные гарантии и льготы в соответствии с законодательством РФ.

 

В Управление Росгвардии по ХМАО – Югре (г. Ханты-Мансийск) требуются кандидаты на должность инспектор-кинолог.

 

Обращаться по адресу: г. Ханты–Мансийск, ул. Свердлова, д.10

Контактный телефон: 8 909 187 14 66

Требования к кандидатам:

– Граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.

– Служба в Вооруженных силах Российской Федерации.

– Отсутствие судимости у кандидата и у близких родственников.

– Образование не ниже среднего (полного) профессионального.

– Отличная физическая подготовка и состояние здоровья (категория годности здоровья по военному билету А, Б).

 

Условия:

• Полный рабочий день службы (работы).

• Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.

• Оплачиваемый ежегодный отпуск от 55 суток.

• Ежегодный оплачиваемый проезд к месту проведения отпуска.

• Возможность получения бесплатного высшего образования в ведомственных учебных заведениях.

• Оплачиваемые учебные отпуска.

• Бесплатное медицинское обслуживание.

• Оплачиваемый больничный.

• Санаторно-курортное лечение в санаториях Росгвардии (в том числе для членов семьи).

• Обязательное страхование жизни и здоровья.

• Возможность в льготном порядке устроить ребенка в дошкольные учреждения.

• Денежные субсидии на приобретение жилья после 10-ти лет выслуги.

• Льготное пенсионное обеспечение.

• Полный социальный пакет.

• Социальные гарантии и льготы в соответствии с законодательством РФ.

 

Управление Росгвардии по ХМАО-Югре

Втр, 08/18/2020 - 12:32

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