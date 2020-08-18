В Иртыш выпустили 12 тысяч мальков осетра

  • Русский
В Иртыш выпустили 12 тысяч мальков осетра

Мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». В нём приняли участие председатель Думы Югры Борис Хохряков, глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин, сотрудники Нижне-Обского филиала «Главрыбвод», «Росрыболовства», а также экологи.

 

По словам руководителя «Главрыбвод» Виталия Баранова, заказчиком молоди осетра и выпуска их в реки Югры выступила компания «Варъёганнефтегаз». Мальки были выращены на Абалкском экспериментальном рыборазводном заводе в городе Тобольске и перевезены в Ханты-Мансийск. Акция направлена на увеличение сибирского осетра в реках Оби и Иртыша.

 

Проект сохранения сибирского осетра в Югре появился благодаря инициативе общественности. До 2025 года в реки округа планируется выпустить 6 млн сибирского осетра. Второй год эти планы идут с опережением,  в 2020 году компания «Главрыбвод» в Обь-Иртышский бассейн выпустила 4 млн 700 тысяч осетра. Планируется выпустить около 1 млн этой ценной породы рыбы. К 2024 году план будет перевыполнен.

 

 

– Территория Нижне-Обского филиала относится к Уральскому Федеральному округу, её подразделения находятся в разных регионах Урала. Помимо осетра наша компания выращивает и выпускает в реки пелядь, муксун и чир, – рассказал начальник «Главрыбвод» Виталий Баранов.

Стоит отметить, что и в округе есть «Югорский рыборазводный завод», который выращивает ценную породу рыбы. В этом году завод планируют выпустить около двадцати тысяч мальков муксуна.

 

Николай МЕРОВ

 

Втр, 08/18/2020 - 15:47

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 