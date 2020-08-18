В Иртыш выпустили 12 тысяч мальков осетра

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Мероприятие прошло в рамках реализации регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». В нём приняли участие председатель Думы Югры Борис Хохряков, глава города Ханты-Мансийска Максим Ряшин, сотрудники Нижне-Обского филиала «Главрыбвод», «Росрыболовства», а также экологи.
По словам руководителя «Главрыбвод» Виталия Баранова, заказчиком молоди осетра и выпуска их в реки Югры выступила компания «Варъёганнефтегаз». Мальки были выращены на Абалкском экспериментальном рыборазводном заводе в городе Тобольске и перевезены в Ханты-Мансийск. Акция направлена на увеличение сибирского осетра в реках Оби и Иртыша.
Проект сохранения сибирского осетра в Югре появился благодаря инициативе общественности. До 2025 года в реки округа планируется выпустить 6 млн сибирского осетра. Второй год эти планы идут с опережением, в 2020 году компания «Главрыбвод» в Обь-Иртышский бассейн выпустила 4 млн 700 тысяч осетра. Планируется выпустить около 1 млн этой ценной породы рыбы. К 2024 году план будет перевыполнен.
– Территория Нижне-Обского филиала относится к Уральскому Федеральному округу, её подразделения находятся в разных регионах Урала. Помимо осетра наша компания выращивает и выпускает в реки пелядь, муксун и чир, – рассказал начальник «Главрыбвод» Виталий Баранов.
Стоит отметить, что и в округе есть «Югорский рыборазводный завод», который выращивает ценную породу рыбы. В этом году завод планируют выпустить около двадцати тысяч мальков муксуна.
Николай МЕРОВ