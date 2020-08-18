Инновационный бизнес Югры

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Инновационный бизнес Югры
фото Ирины Самсоновойфото Ирины Самсоновой
фото Ирины Самсоновой

Сегодня, 18 августа 2020 года на площадке РИЦ «Югра» директор «Технопарка высоких технологий» Артём Столяров рассказал окружным СМИ, как пандемия повлияла на работу учреждения, а также о разработках и внедрении новых направлений развития инноваций в регионе.

 

Так, по словам руководителя учреждения во время пандемии ни один резидент технопарка не закрыл свою деятельность. И даже наоборот, некоторые добились определенных успехов.

 

Пандемия потребовала мобилизации ресурсов. Представители технопарка совместно со специалистами окружной клинической больницы усовершенствовали маски и теперь они позволяют хирургам делать операции пациентам с коронавирусом.

Кроме того, в технопарке внедрили автоматизированную информационную систему «Инновации для Югры», которая позволяет бизнесменам удаленно из любой точки нашего региона воспользоваться всеми услугами, которые оказывает технопарк.

 

Например, компания-резидент «МАС-Сервис ХМ» удаленно провела цементирование скважины для компании «Белоруснефть». Через программное обеспечение югорские специалисты отслеживали геофизические параметры, контролируя уровень плотности.

 

В этом году «Технопарку высоких технологий» удалость привлечь 12 миллионов рублей инвестиций, для сравнения – в прошлом – общая сумма составляла 13 миллионов рублей.

Напомним, в настоящее время в технопарке числится 50 резидентов из шести направлений: медицина и биотехника, топливно-энергетический комплекс, информационные технологии, строительство и ЖКХ, приборостроение и транспорт, технологии в области экологии.

 

Также глава учреждения отметил, что в технопарке расширяют меры поддержки для бизнеса. Сегодня инновационная площадка Югры ведет переговоры с центром «Сколково» о том, чтобы стать региональным оператором этого института.

 

К слову, уже в сентябре состоится экспертный совет, на котором рассмотрят новых кандидатов в резиденты. Среди заявок есть две от московских фирм.

 

Для справки

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» создано распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.11.08 № 497-рп.

 

Ведомство выступает в роли института поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развивая комплекс услуг, ориентированных на создание новых инновационных компаний, содействует реализации инновационных проектов, созданных резидентами Технопарка, а также занимается проведением экспертиз проектных инициатив, оформлением патентов на интеллектуальную собственность, созданием прототипов и 3D моделей, проведением научных исследований в интересах резидентов Технопарка и другими направлениями.

 

Ирина Самсонова

фото Ирины Самсоновойфото Ирины Самсоновой
фото Ирины Самсоновой
фото Ирины Самсоновойфото Ирины Самсоновой
фото Ирины Самсоновой
Втр, 08/18/2020 - 16:11

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