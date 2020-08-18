Инновационный бизнес Югры

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Сегодня, 18 августа 2020 года на площадке РИЦ «Югра» директор «Технопарка высоких технологий» Артём Столяров рассказал окружным СМИ, как пандемия повлияла на работу учреждения, а также о разработках и внедрении новых направлений развития инноваций в регионе.
Так, по словам руководителя учреждения во время пандемии ни один резидент технопарка не закрыл свою деятельность. И даже наоборот, некоторые добились определенных успехов.
Пандемия потребовала мобилизации ресурсов. Представители технопарка совместно со специалистами окружной клинической больницы усовершенствовали маски и теперь они позволяют хирургам делать операции пациентам с коронавирусом.
Кроме того, в технопарке внедрили автоматизированную информационную систему «Инновации для Югры», которая позволяет бизнесменам удаленно из любой точки нашего региона воспользоваться всеми услугами, которые оказывает технопарк.
Например, компания-резидент «МАС-Сервис ХМ» удаленно провела цементирование скважины для компании «Белоруснефть». Через программное обеспечение югорские специалисты отслеживали геофизические параметры, контролируя уровень плотности.
В этом году «Технопарку высоких технологий» удалость привлечь 12 миллионов рублей инвестиций, для сравнения – в прошлом – общая сумма составляла 13 миллионов рублей.
Напомним, в настоящее время в технопарке числится 50 резидентов из шести направлений: медицина и биотехника, топливно-энергетический комплекс, информационные технологии, строительство и ЖКХ, приборостроение и транспорт, технологии в области экологии.
Также глава учреждения отметил, что в технопарке расширяют меры поддержки для бизнеса. Сегодня инновационная площадка Югры ведет переговоры с центром «Сколково» о том, чтобы стать региональным оператором этого института.
К слову, уже в сентябре состоится экспертный совет, на котором рассмотрят новых кандидатов в резиденты. Среди заявок есть две от московских фирм.
Для справки
Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий» создано распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.11.08 № 497-рп.
Ведомство выступает в роли института поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, развивая комплекс услуг, ориентированных на создание новых инновационных компаний, содействует реализации инновационных проектов, созданных резидентами Технопарка, а также занимается проведением экспертиз проектных инициатив, оформлением патентов на интеллектуальную собственность, созданием прототипов и 3D моделей, проведением научных исследований в интересах резидентов Технопарка и другими направлениями.
Ирина Самсонова