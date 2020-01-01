Своё 10-летие Всероссийский фестиваль малочисленных финно-угорских и самодийских народов отметит в Выборге

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С 18 по 21 сентября в Ленинградской области состоится VI Всероссийский фестиваль художественного творчества малочисленных финно-угорских и самодийских народов. В этом году фестивальные мероприятия проекта пройдут в г. Выборге.
В фестивале примут участие творческие коллективы и солисты, представляющие танцевальное, песенное и инструментальное искусство малочисленных народов и мастера декоративно-прикладного творчества из регионов России: Республики Карелия, Удмуртской Республики, Мурманской и Псковской областей, Ямало-Ненецкого, Ненецкого и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края. Ленинградскую область представят коллективы из Бокситогорского, Всеволожского, Кингисеппскиого, Подпорожского районов и г. Выборга. Всего около 200 участников.
19 сентября в 12:00 в парке имени Ленина города Выборга состоится торжественное открытие и праздничный концерт творческих коллективов. В рамках творческих лабораторий участники фестиваля познакомят зрителей и друг друга с традиционными народными играми, песнями, танцами, декоративно-прикладным творчеством, дадут мастер-классы.
Руководители национально-культурных объединений, деятели культуры, искусства и науки примут участие в заседании конференции – круглого стола на тему «Актуальные аспекты в сохранении и развитии культурного наследия малочисленных народов России».
Участники фестиваля с экскурсионно-просветительской программой посетят Выборгский замок, Центральную городскую библиотеку Алвара Аалто и достопримечательности Выборга.
Торжественное закрытие фестиваля пройдёт 20 сентября во Дворце культуры.
В этом сентябре фестиваль, стартовавший в 2010 году и проходящий раз в два года, отмечает своё 10-летие.
Фестивальный проект проводится филиалом ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» и Ленинградским областным Домом народного творчества при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова.
Информационный центр "Финноугория"
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