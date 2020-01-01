В Югре снята часть ограничительных мер

  • Русский
В Югре снята часть ограничительных мер
фото us86.ruфото us86.ru
фото us86.ru

Постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19» подписала губернатор Югры Наталья Комарова.

В соответствии с документом, до 6 сентября включительно продлено действие режима обязательной самоизоляции для югорчан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин.

Для них положено не покидать места проживания и пребывания, соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метра, не посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках, скверах, религиозные организации, за исключением служителей и персонала.

Но при этом в Югре с сегодняшнего дня, 20 августа, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора возобновляют работу организации дополнительного образования, бани.

Организациям, независимо от их формы собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовано обеспечить у работников, прибывающих в регион, наличие электронного уведомления, сформированного в системе «Цифровое уведомление», обеспечить их обследование на коронавирус. При этом при наличии возможностей им рекомендовано организовать для приезжих специалистов работу дистанционным способом.

Ознакомиться с текстом постановления можно на едином официальном сайте государственных органов Югры.

info@admhmao.ru

фото us86.ruфото us86.ru
фото us86.ru
фото us86.ruфото us86.ru
фото us86.ru
Пт, 08/21/2020 - 09:24

Адрес редакции

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Комсомольская, 31
Тел./факс (3467)33-17-52
e-mail: gazeta@khanty-yasang.ru

ВК ОК FB

Руководство

Врио директора,
главный редактор – Кондина Г. Р.
Тел. (3467)33-22-72

Зам. директора – Вах Н. И.
Тел. (3467)33-24-02

Ответственные секретари

Хантыйский язык
Рагимова Н. В.
Тел. (3467)33-24-02

Мансийский язык
Узель В. В.
Тел. (3467)33-23-09

Общая информация

Учредитель
Объединенная редакция национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»

Рег. номер
[Роскомнадзор]
Эл № ФС77-77089
от 25 ноября 2019 г.
 