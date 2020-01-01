В Югре снята часть ограничительных мер

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Постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19» подписала губернатор Югры Наталья Комарова.
В соответствии с документом, до 6 сентября включительно продлено действие режима обязательной самоизоляции для югорчан в возрасте 65 лет и старше, а также граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных женщин.
Для них положено не покидать места проживания и пребывания, соблюдать межличностную дистанцию не менее 1,5 метра, не посещать места отдыха, расположенные в лесах, парках, скверах, религиозные организации, за исключением служителей и персонала.
Но при этом в Югре с сегодняшнего дня, 20 августа, в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора возобновляют работу организации дополнительного образования, бани.
Организациям, независимо от их формы собственности, индивидуальным предпринимателям рекомендовано обеспечить у работников, прибывающих в регион, наличие электронного уведомления, сформированного в системе «Цифровое уведомление», обеспечить их обследование на коронавирус. При этом при наличии возможностей им рекомендовано организовать для приезжих специалистов работу дистанционным способом.
Ознакомиться с текстом постановления можно на едином официальном сайте государственных органов Югры.